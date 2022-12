Chinesen feiern die Abschaffung der staatlichen Corona-Reise-App

Behörden wie auch Telekommunikationsanbieter versprechen, dass die im Zusammenhang mit der Corona-App gespeicherten Daten gelöscht werden.

Die Menschen in China feiern die Abschaffung der staatlich vorgeschriebenen Reise-App, mit der festgestellt werden konnte, ob sie in Gebiete mit hohen Corona-Infektionen gereist waren. Die chinesische Regierung hatte in der vergangenen Woche nach weitreichenden Protesten damit begonnen, wichtige Teile ihrer "Null-Covid"-Politik außer Kraft zu setzen. Am Montag wurde die Reise-App um Mitternacht deaktiviert.

Die chinesischen Telekommunikationsunternehmen kündigten an, sie würden die mit der App verbundenen Nutzerdaten löschen.

(APA/DPA)