Minus 23,9 Grad im Waldviertel gemessen

Dienstagfrüh war es vielerorts bitterkalt in Österreich. Der Kältepol lag mit minus 23,9 Grad in Schwarzau im Freiwald im Waldviertel.

Die kalte Luft aus dem Norden brachte in der Nacht auf Dienstag eisige Temperaturen nach Österreich. Bei klarem Himmel und Windstille wurden an allen 280 Wetterstationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Minusgrade gemessen. Zum Teil gab es auch strengen Frost mit Temperaturen bei minus 20 Grad und darunter.

Am kältesten war es mit minus 23,9 Grad an der Wetterstation Schwarzau im Freiwald im Waldviertel, so die ZAMG. Bis zu minus 20 Grad wurden laut Landespressedienst in Lilienfeld und Gaming (Bezirk Scheibbs) gemessen. Auf lediglich zwei Grad unter Null sank indes die Quecksilbersäule in Mistelbach und Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf).

Minus 21,0 Grad hatte es in St. Jakob/Defereggen in Osttirol und in St. Michael im Lungau in Salzburg. In Wien lagen die Tiefstwerte zwischen minus 11,3 Grad in Mariabrunn und minus 4,8 Grad in der Innenstadt. Die höchste Temperatur in der Nacht auf Dienstag war die ZAMG-Wetterstation in Hohenau an der March in Niederösterreich mit minus 4,1 Grad.

In den kommenden Nächten wird es nicht mehr ganz so kalt. Denn es strömt etwas mildere und feuchtere Luft nach Österreich.

