Einstweilige Verfügung gegen Dominik Nepp und FPÖ Wien

Wiederholte Vorwürfe gegen Lifebrain waren rechtswidrig und sind damit zu unterlassen. „Rote Testmafia" und „Freunderlwirtschaft" erfüllen Tatbestand der Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung.

Die Wiener FPÖ und deren Obmann Dominik Nepp dürfen

die gegen das Corona-Testunternehmen Lifebrain erhobenen Vorwürfe

nicht wiederholen. Das geht aus einer Einstweiligen Verfügung des

Handelsgerichts Wien hervor. Die Wiener FPÖ lässt nun Rechtsmittel dagegen prüfen.

Seit Februar dieses Jahres haben Dominik Nepp und die Wiener FPÖ das renommierte Wiener Lifebrain Labor und dessen Geschäftsführer Michael Havel wiederholt in Pressemeldungen verunglimpft. Sie behaupteten darin etwa, Lifebrain, das die Wiener Aktion „Alles Gurgelt" abwickelt, sei

„Teil einer roten Testmafia" und Aufträge würden von der Wiener

Stadtregierung nur „im Wege der Freunderlwirtschaft" vergeben.

Lifebrain hatte dagegen geklagt.

Das Wiener Handelsgericht hat der Wiener FPÖ und Nepp nun per einstweiliger Verfügung untersagt, derartige Behauptungen öffentlich zu verbreiten. Die inkriminierten Äußerungen erfüllen laut Begründung des Gerichts den Tatbestand der Ehrenbeleidigung und Kreditschädigung.

„Bloße Vermutungen"

Die Äußerungen stellen nach Einschätzung des Wiener

Handelsgerichts auch „keine Werturteile dar, sondern geben bloße

Vermutungen bzw. Verdächtigungen wider". Die Äußerungen seien

jedenfalls nicht von der Meinungsfreiheit im Sinn der Europäischen

Menschenrechtskonvention gedeckt. Es liege nicht einmal ein „dünnes

Tatsachensubstrat" für die Zulässigkeit einer Wertung vor.

Die Wiener FPÖ lasse Rechtsmittel gegen die Einstweilige

Verfügung prüfen und werde in einer etwaigen Hauptverhandlung

zahlreiche Beteiligte vorladen, kündigte Landesparteisekretär

Michael Stumpf in einer Aussendung an. Konkret nannte er

SPÖ-Gesundheitsstadtrat Peter Hacker, Lifebrain-Geschäftsführer

Havel, sämtliche Magistratsbeamte sowie ehemalige Mitarbeiter des

Unternehmens und meinte: „Es ist gut möglich, dass hier die

Dimension der Causa Chorherr übertroffen wird."

