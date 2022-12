US-Inflation fällt auf 7,1 Prozent

Es ist bereits der fünfte Rückgang in Folge. Das weckt Hoffnungen, dass die USA den Höhepunkt der Inflationswelle hinter sich haben.

Die Inflation in den Vereinigten Staaten ist vor der letzten US-Zinssitzung in diesem Jahr weiter auf dem Rückmarsch. Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel im November auf 7,1 von 7,7 Prozent im Oktober, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit einem Wert von 7,3 Prozent gerechnet.

Es ist bereits der fünfte Rückgang in Folge. Das weckt Hoffnungen, dass die USA den Höhepunkt der Inflationswelle hinter sich haben. Dennoch liegt die Teuerungsrate noch weit über dem Ziel der Notenbank Fed von 2,0 Prozent, die am Mittwoch wieder über den Leitzins entscheidet.

Fed sieht Kampf gegen Inflation noch nicht gewonnen

Sie sieht den Kampf gegen die Inflation noch nicht als gewonnen an, will aber bei Zinserhöhungen etwas kürzertreten. Für Mittwoch haben sich die Finanzmärkte auf eine Erhöhung um einen halben Prozentpunkt eingestellt - auf eine neue Leitzins-Spanne von dann 4,25 bis 4,50 Prozent. Zuvor hatten die US-Währungshüter den geldpolitischen Schlüsselsatz vier Mal in Folge um 0,75 Prozent angehoben.

(APA/Reuters)