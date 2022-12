Der große Tesla-Boykott von 2022

So ein grober Lackel, dieser Elon Musk! Seit er die Internet-Plauderstube Twitter übernommen hat, mehren sich dort die über- und untergriffigen Wortmeldungen in einem Ausmaß, dass so mancher grollend die Faust vor dem Bildschirm ballt und knurrt: „So nicht, Freund der Blasmusik!“

Nur: Wie soll man einem Mehrfachfantastilliardär seinen Unmut geigen? Klar: mit der Moralpeitsche der Brieftasche. Wäre doch gelacht, wenn ein Kaufboykott der Waren aus dem Musk'schen Imperium nicht zu einer sofortigen Änderung der Moderationsregeln auf Twitter führen würde!



Und so liest man (auf Twitter, wo sonst?) in diesen letzten Tagen des dahinscheidenden Jahres Ankündigungen wohlgesinnter und gut situierter Mitglieder der mittleren Oberschicht, wonach ihr nächster Wagen gewiss kein Tesla mehr sein werde. Zittere, Elon!



Zwar setzt er auf die Volksrepublik China als Zukunftsmarkt für seinen Stromwagen: Branchenprimus mit 18 Prozent Marktanteil, allein im September 2021 in China mehr als 83.000 Stück verkauft (14 Mrd. Dollar, ein Viertel des Konzernumsatzes, wird dort erzielt; dafür verschwinden Twitteraccounts chinesischer Dissidenten . . .). Aber immerhin hat man sich's auf der Skala zwischen Gesinnungs- und Verantwortungsethik gemütlich eingerichtet. Und das ist, wie jedes Kind weiß, das Wichtigste auf Twitter. (go)

