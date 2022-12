Mehr als 100 Missverständnisse

Die neue Ausstellung im Jüdischen Museum,„100 Missverständnisse über und unter Juden“,sorgt für Aufregung. Eine Richtigstellung.

Die Autorin: Dr. Barbara Staudinger ist Direktorin des Jüdischen Museums Wien.

Über Missverständnisse muss gesprochen statt nur belehrt werden. Auch wenn das vielleicht mühsamer erscheint, als einfache Antworten zu finden. Denn wenn es zu Missverständnissen kommt, bedeutet das, dass etwas nicht oder falsch verstanden wurde. Wir alle wollen doch verstehen. Reden wir über das Video „Dancing Auschwitz“, in dem der Holocaust-Überlebende Adolek Kohn mit seiner Familie durch die ehemaligen NS-Vernichtungsstätten tanzt, und die Frage, wie „richtig“ der Schoah gedacht werden sollte. Adolek Kohn jedenfalls hat überlebt und darf daher gedenken, wie er es für richtig hält. Uns ist allerdings bewusst, und dies versuchen wir in der Ausstellung abzubilden, dass er damit auch die Gefühle jener verletzt, die dort, in den Vernichtungsstätten, ihre Vorfahren verloren haben.

Oder sprechen wir über philosemitische Vorurteile, die zwar ein positives, aber ebenso von Klischees und Stereotypen geprägtes Bild von Jüdinnen und Juden zeichnen. Reden wir darüber, dass Kitsch und Schtetl-Romantik zwar schön sind, aber Vorurteile zementieren. Denn romantisierende Klischees sind Projektionen, die nur eine Seite des historischen jüdischen Lebens in Osteuropa zeigen und die judenfeindliche Umgebung und die Pogrome ausblenden. Und reden wir auch über die anderen Missverständnisse.