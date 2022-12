Schweizergarten: Zehn Steine und die Unzuständigkeit

Konkrete Poesie, fragmentarisch: was von einem Kunstwerk Ian Hamilton Finlays . . .

Wenn verschwindet, was es offiziell nie gegeben hat oder: Vom Tod der Birken – und der Poesie.

Wo ein Körper ist, da kann kein zweiter sein. Das lehrt die klassische Physik. Doch kann auch kein Körper sein, wo in Wirklichkeit doch einer ist? Genaugenommen nicht nur einer, vielmehr gleich deren zehn?

Im Schweizergarten befindet sich ein Kunstwerk besonderer Art: eines, das es offiziell gar nicht gibt, jedenfalls nicht für einschlägige Verzeichnisse der Stadt. Und an das demnächst auch an Ort und Stelle vielleicht nichts mehr erinnern wird. Konzipiert hat es der Schriftsteller und Gartenkünstler Ian Hamilton Finlay (1925–2006) Mitte der 1980er als Stück konkreter Poesie: zehn Steinstelen, die zehn Bronzetafeln tragen, darauf ein Gedicht Finlays im englischen Original samt Übersetzung durch Ernst Jandl, jeder Stele eine Birke zugeordnet, um das im Text angesprochene Spiel von Schwarz und Weiß sinnfällig zu begleiten.