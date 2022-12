Der neue Rektor der WU sorgt für ordentlich Wirbel

Rupert Sausgruber wird nächstes Jahr Rektor der Wirtschaftsuniversität Wien. Der fünfköpfige Uni-Rat hat im Alleingang entschieden.

Am Montag stieg der weiße Rauch auf. Da tagte der Universitätsrat der WU Wien, und kurze Zeit später wurde bekannt gegeben, wer ab Oktober 2023 Edeltraud Hanappi-Egger als Rektorin der Wirtschaftsuniversität nachfolgen wird. Es ist ein Mann, nämlich der 54-jährige Rupert Sausgruber. Das ist schon einigermaßen bedauerlich, andererseits so etwas wie WU-Tradition: Hanappi-Egger war die erste Frau an der Spitze der Wirtschaftsuniversität – und ist bis auf Weiteres die einzige. Aber das nur am Rande. An der WU herrscht seit Montag jedenfalls helle Aufregung, aber das hat andere Gründe.

Die Ernennung des WU-Rektors folgt seit jeher gewissen Spielregeln: Der Senat der Universität, in dem Professoren, Assistenten, Dozenten und Studierende vertreten sind, nimmt die Kandidatinnen und Kandidaten unter Augenschein, nimmt eine Reihung vor und schlägt die am besten geeignete Person dem Universitätsrat vor. Und der hält sich auch üblicherweise an diesen Vorschlag.

Der Erstgereihte