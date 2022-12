Die CO2-Steuer an Europas Grenzen

Stahl aus China soll künftig nur mit einem CO2-Aufschlag in der Eu verkauft werden dürfen.

Die EU bringt den umstrittenen Klimazoll auf Schiene. Das soll die eigene Industrie vor „schmutzigen“ Billig-Importen schützen und dem Klima helfen. Ob das gelingt, bleibt aber fraglich.

Wien. Wenn Politiker und Medien das Wort „historisch“ gebrauchen, ist mitunter Vorsicht angebracht. Zu oft wird damit nur schöngeredet, dass gerade etwas passiert ist, das noch niemand so richtig einordnen kann. Am Dienstag war es wieder so weit: Die EU feierte ihre „historische“ Einigung auf den weltweit ersten CO2-Preis auf Waren- und Rohstoffimporte.

Aber haben es die Mitgliedsstaaten und das EU-Parlament damit wirklich erstmals geschafft, strengen Klimaschutz und gute Industriepolitik unter einen Hut zu bringen? Oder verteuern sie doch nur das Leben der Bürger, zetteln Handelskonflikte an und helfen dem Klima letztlich nicht? Die „Presse“ liefert eine erste Einschätzung über erwünschte und unerwünschte Wirkungen des Pakts.