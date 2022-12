Slowakische Kampfjets sollen Missionen in Ukraine fliegen

Bratislava stellt MiG 29 bereit, Berlin lieferte 24 Haubitzen. Bei bestimmten Panzertypen bremst Deutschland weiter.

Im Sommer wurden die Maschinen bei einer Flugshow in der Slowakei verabschiedet. Bald könnten die ausrangierten MiG 29 Kampfjets aber in neuer Mission eingesetzt werden – und zwar im Krieg im Nachbarland. „Ich bin optimistisch, dass die Flugzeuge bald in der Ukraine erscheinen werden“, sagte der slowakische Außenminister Rastislav Káčer am Montag.

Seit Monaten wird daran gearbeitet, die Flieger sowjetischer Bauart der ukrainischen Luftwaffe zu übergeben. Die Slowakei wäre damit das erste Nato-Mitglied, das Kampfjets in die Ukraine liefert. Nach dem die MiG 29 außer Dienst gestellt wurden, hat Bratislava keine Überschallabfangjäger mehr. Der slowakische Luftraum wird von Tschechien und Polen verteidigt, bis die in den USA bestellten zwölf F-16 eintreffen. Wie viele seiner mindestens zehn MiG 29 die Slowakei an Kiew übergeben will, ist unklar.