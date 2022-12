Keine gesunde Wirtschaft auf einem ungesunden Planeten

Dem brasilainischen Regenwald wird am stärksten zugesetzt. Hier schwindet Urwald - und mit ihm die Biodiversität, in atemberaubendem Tempo.

Das Gros der Artenvielfalt findet sich in Wäldern. Hier entscheidet sich, ob eine nachhaltige Zukunft Chancen hat – das ist eine der Kernaussagen in einem Bericht der FAO über den Zustand der Wälder.

Fast ein Drittel der Erdoberfläche zu Lande ist von Wäldern bedeckt. Allerdings schwinden jährlich etwa 0,25 Prozent dieser Fläche - sie werden abgebrannt oder abgeholzt, um in andere Landnutzungen umgewandelt zu werden. Seit 1990 sind 420 Millionen Hektar Wald verloren gegangen – eine Fläche deutlich größer als Deutschland.

Besonders stark sind die Verluste in den tropischen Regionen – am Amazonas, im Kongo-Becken in Afrika und in Indonesien. Gerade tropische Regionen sind wahre hotspots der Biodiversität. Wälder haben die Schlüsselrolle für die Artenvielfalt: Hier leben vier Fünftel der Amphibien, drei Viertel aller Vogelarten, zwei Drittel der Säugetiere und 60 Prozent der Pflanzen.

Der jüngste Bericht der Welternährungs-Organisation der Vereinten Nationen (FAO) legt dar, dass das Verschwinden des Waldes zwar abnehme, aber zwischen 2015 und 2020 immer noch zehn Millionen Hektar ausgemacht habe. 2,6 Milliarden Menschen sind direkt vom Wald abhängig – sei es nun die indigene Bevölkerung, die den Wald nachhaltig nutzen, seien es Menschen, die nicht im, sondern beim Wald, aber von ihm und seinem Ertrag leben.

Etwa ein Drittel der bewaldeten Gebiete sind noch in natürlichem Zustand. Hier ist die Artenvielfalt besonders ausgeprägt, wobei fast zwei Drittel diese Wälder in Brasilien, Kanada und Russland zu finden sind. Weniger als ein Zehntel – sieben Prozent – machen die von Menschen gepflanzten Wälder aus. Der Flächenzuwachs hat sich im vergangenen Jahrzehnt deutlich gebremst.

Wälder spielen eine vitale Rolle für Gesundheit und Versorgung der Menschheit, indem sie insgesamt – so die Berechnung der FAO-Experten – mehr als 1,5 Billionen US-Dollar zum weltweiten BNP (Brutto-Nationalproduct) beisteuern.

Die Zukunft der Biodiversität und die Zukunft der Wälder wird bestimmt von den Entscheidungen, die in den kommenden Monaten und Jahren getroffen werden. „Die Entwaldung zu stoppen ist gut für das Klima, die Biodiversität, die Gesundheit und die langfristige Absicherung der Ernährung,“ heißt es in dem Bericht. Dies ist – quasi ganz nebenbei – die kostengünstigste Variante.

Beim Schutz des Waldes und dessen Artenvielfalt misst der Bericht der Ernährung eine zentrale Bedeutung zu. Ausgehend von der Annahme, dass die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050 auf etwa 9,7 Milliarden Menschen steigen wird, glaubt die FAO, dass die Nachfrage nach Nahrungsmitteln um 35 bis 56 Prozent wächst. Bedingung dafür sei, dass sich der Speiseplan weltweit ändern müsse. Unter diesen Umständen könne der Druck auf die Waldgebiete verringert werden und die Ausbreitung von landwirtschaftlichen Flächen in die Wälder stark gebremst werden kann.

Vielfalt an Bäumen erhöht die Produktivität

Wald ist auch von zentraler Bedeutung, wenn es um die Verringerung der Gefahr künftiger Pandemien geht. Diesbezügliche Treiber sei der illegale Handel mit wild lebenden Tieren und die Umwandlung von Wald in landwirtschaftliche Gebiete. Dem Einhalt zu gebieten sei allerdings nicht zum Nulltarif zu haben – der Wald-Bericht beziffert den diesbezüglichen Finanzbedarf weltweit mit 22 bis 31 Milliarden Dollar.

Wichtig sei dabei der „One Health“-Ansatz – ausgehend vom Grundsatz, dass die Gesundheit von Menschen nicht losgelöst werden dürfe von der Gesundheit der Tiere und des Ökosystems. „Es gibt“, so der Bericht, „keine gesunde Wirtschaft auf einem ungesunden Planeten.“

Experten sind sich einig, dass die Resilienz von Wäldern um so größer ist, je ausgeprägter die Artenvielfalt bleibt. Unter Federführung der „Schule der natürlichen Ressourcen“ der West Virginia University in den USA haben fast 100 Wissenschaftler nachgewiesen, dass die Produktivität von Wäldern dann steigt, wenn die Biodiversität höher ist. Die Experten haben in 44 Ländern mehr als 770.000 Proben in Wäldern genommen. Ist die Vielfalt unter den Bäumen höher, dann steigt auch die Produktivität, so der Schluss der Studie. Der ökonomische Wert, wenn die Artenvielfalt hoch gehalten wird, ist fünfmal so hoch wie jene Summe, die der Naturschutz kostet.

Wälder zu schützen zahlt sich also nicht nur für die Biodiversität, sondern auch wirtschaftlich aus – vorausgesetzt, dass nicht die Zerstörung gefördert wird – weltweit werden diese Förderungen auf 540 Milliarden Dollar geschätzt.