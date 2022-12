IT-Fachkräfte: Zahl der offenen Stellen mehr als verdoppelt

Nicht nur die demografische Entwicklung sorgt dafür, ein Ungleichgewicht in den Arbeitsmarkt zu bringen. Alleine in der IT-Branche hat sich die Zahl der zu besetzenden Stellen in nur einem Jahr mehr als verdoppelt. Die Folge: Unternehmen riskieren ihre Wettbewerbsfähigkeit.

Der IT-Fachkräftemangel beschäftigt heimische Unternehmen bereits seit langem. Unter anderem deshalb veranstaltet die Wirtschaftskammer am 13. und 14. Dezember zum zweiten Mal die „IT Job Days“. Denn: Alleine in Österreich fehlen rund 24.000 IT-Fachkräfte.

Eine Situation, die den wirtschaftlichen Erfolg vieler Unternehmen bedroht, wie die aktuelle Tech-Recruiting-Studie von Honeypot zeigt. Diese Einschätzung teilen drei Viertel der rund 1.000 befragten HR-Manager im D-A-CH-Raum. Denn der Bedarf steigt rasant: Im Vergleich zum Vorjahr habe sich die Zahl der zu besetzenden Stellen im IT-Bereich mehr als verdoppelt. War es vergangenes Jahr noch ein Unternehmensziel, im Durchschnitt acht neue Tech-Mitarbeitende einzustellen, werden dieses Jahr durchschnittlich 19 gesucht.

IT kennt keine Nationalitäten

88,6 Prozent der Unternehmen sind offen dafür, internationale Talente zu beschäftigen, fast genauso viele wie vergangenes Jahr (knapp 90 Prozent). Die Mehrheit davon würde auch Kandidaten aus dem EU-Ausland einstellen. Selbst Bewerbende aus Drittstaaten mit Arbeitserlaubnis würden von 88 Prozent der Befragten eingestellt werden.

Nicht nur das Herkunftsland, sondern auch die Sprachkenntnisse rücken in Anbetracht dieser Entwicklung stärker in den Hintergrund: Fast die Hälfte würde Programmierer einstellen, die nicht mit der Landessprache vertraut sind, jedoch aber gute Englischkenntnisse haben. Schließlich nutzt fast ein Drittel Englisch bereits als offizielle Arbeitssprache.

Offenheit für Autodidakten und Coding-Camps sinkt

Nicht nur die Internationalisierung der Teams setzt sich fort, auch der Trend zur Autodidaktik hält weiter an. So ist die Mehrheit der Personalverantwortlichen offen für Talente, die sich das Programmieren selbst beigebracht haben.

Trotz der hohen Zustimmung lag die Offenheit für Autodidakten vergangenes Jahr fast 13 Prozent höher. Coding-Bootcamps schneiden hingegen nach wie vor deutlich schlechter ab: Nur knapp 40 Prozent geben Teilnehmenden eine Chance.

„Uns hat überrascht, dass trotz des Hiring-Needs die Offenheit gegenüber Autodidakten und Coding-Camps sogar zurückgegangen ist. Mögliche Gründe könnten die steigenden Anforderungen an die Tech-Talente sein. Je schneller und stärker die Digitalisierung voranschreitet, umso voraussetzungsreicher werden Projekte und Aufgaben. Hier scheinen viele Unternehmen dem klassischen Bildungsweg mehr zu vertrauen als alternativen Ausbildungsmöglichkeiten eine Chance zu geben“, sagt Jost Schatzmann, Managing Director bei Honeypot.

Innovationskraft durch fehlendes Personal gehemmt

Bereits vergangenes Jahr lag die Zahl der Unternehmen, die kein eigenes Tech-Recruiting haben, mit 65 Prozent recht hoch. Dieses Jahr gaben sogar fast drei von vier HR-Manager an, keinen dezidierten Tech-Recruiter zu haben.

„Unternehmen kommen nicht nach, Tech-Talente einzustellen, das lähmt die Digitalisierung, hemmt die Innovationskraft und gefährdet damit letztlich die Wettbewerbsfähigkeit der D-A-CH-Region im internationalen Vergleich“, sagt Schatzmann.

(red/est)