"Maximal diskret": Wie Nehammer Afghanen abschieben wollte

Interne Unterlagen zeigen, wie Deutschlands Regierung bei einem österreichischen Abschiebeflug im Jahr 2021 helfen wollte. Kanzler Nehammer kontert: Die Rückführungen waren "kein Geheimnis".

Österreich plante kurz vor der Machtübernahme der Taliban in Kabul im Sommer 2021 Abschiebeflüge nach Afghanistan. Dabei soll es auch Hilfe aus Deutschland bekommen haben, wie nun aus internen Dokumenten hervorgeht, die die deutschen Sender WDR und NDR gemeinsam mit der "Süddeutschen Zeitung" und dem "Falter" aufgearbeitet haben. Demnach habe der damalige Innenminister und heutige Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) "aus innenpolitischen Gründen" Afghanen abschieben wollen. Die Aktion sei dann aber in letzter Sekunde gestoppt worden.

Die nun bekanntgewordenen Details stammen aus vertraulichen Dokumenten, Depeschen, E-Mails, Botschaftsberichten und Korrespondenzen der deutschen Bundesregierung. In einem Bericht der deutschen Botschaft in Wien heißt es den Medien zufolge, man habe Anfang August 2021, als Kabul schon längst unter Beschuss der Taliban war, "aus einem ÖVP-geführten Ressort" gehört, "dass an eine demonstrative Abschiebung einer größeren Zahl von Afghanen per Charterflug gedacht werde, wobei damals eine Provokation des grünen Koalitionspartners wohl bewusst in Kauf genommen werden sollte". Hintergrund war demnach der Mord an einer 13-Jährigen in Wien − begangen durch drei Afghanen.

„AUT braucht Abschiebungen“

"AUT (Österreich, Anm.) braucht aus innenpolitischen Gründen Abschiebungen", heißt es laut "Falter" in den Akten. Die ÖVP fürchte, eine "erstarkende FPÖ", die ihr nur einen "engen politischen Spielraum" lasse, habe die deutsche Botschaft in Wien nach Berlin gemeldet. Aus "innenpolitischen Gründen" wolle Österreich Afghanen abschieben, heißt es auch in einem Artikel der deutschen „Tagesschau".

Die Anfrage aus Österreich traf beim damaligen deutschen Innenminister Horst Seehofer anscheinend auf offene Ohren. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung für Afghanistan eruierte die Abschiebemöglichkeiten "mit Blick auf die Absprache von BM Seehofer und dem AUT Innenminister". So hielt es das Auswärtige Amt fest. Die Afghanen akzeptierten unter Bedingungen: eine kleine Anzahl, nur schwere Straftäter und "maximal diskret".

Der deutsch-österreichische Abschiebeflug hätte sodann am 3. August 2021 um 21.30 Uhr von München starten sollen. An Bord waren demnach mehrere Straftäter - verurteilt zum Beispiel wegen gefährlicher Körperverletzung, sexueller Belästigung, Volksverhetzung, Diebstahl mit Waffen, Drogenmissbrauch -, aber nicht ausnahmslos "schwere Straftäter", wie es die afghanische Regierung verlangt habe. Zwei Afghanen aus Wien hätten gefehlt, einer davon R.A., dessen Abschiebung der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gestoppt habe, so der "Falter". Und das Flüchtlingsministerium in Kabul habe sein Veto eingelegt. Kurz darauf fiel Kabul in die Hände der Taliban.

In letzter Sekunde sagten Bundespolizei und Innenministerium den Flug ab. Eine heftige Explosion hatte Kabul erschüttert. Von dort schrieben Beamte: Für die Sicherheit der Rückzuführenden könne nicht garantiert werden. In Wien war sogar schon Stunden zuvor alles abgesagt worden: Bei einem der beiden Afghanen, der wegen Rauschgiftdelikten verurteilt war, hatte ein Gericht die Rückführung gestoppt.

Nehammer: „Das war kein Geheimnis“

Nehammer erklärte zu den Vorwürfen: "Österreich hat von Beginn an klargestellt, dass Rückführungen nach Afghanistan so lange stattfinden werden, solange es rechtlich möglich ist. Das war kein Geheimnis und ist unzähligen öffentlichen Statements zu entnehmen."

Aus dem Innenministerium hieß es in einer Stellungnahme: "Festgehalten wird, dass Österreich stets betont hat, dass so lange Rückführungen nach Afghanistan möglich sind, diese auch durchgeführt werden." Seitens Österreichs sollten mit dem Charterflug alleinstehende Männer nach Afghanistan rücküberstellt werden. "Am Abend vor dem Charter erhielt Deutschland von Afghanistan die überraschende Information, dass seitens Afghanistans nun doch kein gemeinsamer Charter mit Deutschland akzeptiert wird, weshalb Deutschland uns informierte, dass die Beteiligung Österreichs nicht möglich ist."

Drei Afghanen schuldig gesprochen

Am Wiener Landesgericht ist Anfang Dezember der Prozess rund um den gewaltsamen Tod der 13-Jährigen in einer Wohnung in Wien-Donaustadt mit Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Der 24-jährige Hauptangeklagte wurde wegen Mordes und die beiden anderen wegen Mordes durch Unterlassung schuldig gesprochen. Zudem wurden alle drei der Vergewaltigung schuldig erkannt. Alle drei müssen demnach für lange Zeit in Haft. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

