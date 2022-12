Nach oben keine Grenzen: Unternehmen zahlt Besuch ins Disneyland

Während die Pandemie in vielen Unternehmen zu finanziellen Engpässen geführt hat, brachte sie auch Gewinner hervor. Eines davon, Citadel, lud die Mitarbeitenden ein, ins Disneyland zu fahren und einem privaten Coldplay-Konzert zu lauschen.

In Zeiten des Fachkräfte- und Personalmangels hört man von vielen außergewöhnlichen Maßnahmen, um Interessenten anzulocken. Von Home-Office-Optionen, über neue Arbeitszeitmodelle bis hin zu bezahlten Auslandsaufenthalten und Bonuszahlungen. Aber nur, solange man sich in Österreich umhört. Denn in den USA sind den „Goodies“ offenbar keine Grenzen gesetzt, zumindest wenn es nach dem Citadel-CEO, Ken Griffin, geht.

Der Geschäftsführer rangiert laut Forbes auf Platz 41 der weltweit reichsten Menschen und hat mit seiner auf Hedgefonds spezialisierten Firma dieses Jahr beachtliche Gewinne geschrieben. Daran lässt er auch die Mitarbeitenden teilnehmen, wie das deutsche Wochenmagazin Stern berichtet. So soll Griffin alle Angestellten samt Familien zu einem Ausflug nach Disneyland eingeladen haben. Für mehr als 10.000 Arbeitnehmende soll der Geschäftserfolg insgesamt drei Tage lang zu feiern gewesen sein.

Doch nicht nur den Eintritt ins Disneyland übernahm die Firma, sondern auch Flug- und Hotelkosten. Während das für viele erstaunlich scheint, fällt es dem Milliardär Griffin wohl kaum auf: Sein Vermögen wird auf etwa 30 Milliarden Euro geschätzt. Und das Unternehmen habe in diesem Jahr rekordverdächtige Gewinne eingefahren, teilte ein Sprecher der Nachrichtenagentur Reuters mit.

In eine Märchenwelt eintauchen

Anlässlich des dreißigjährigen Jubiläums galt es jedoch nicht nur Prinzessinnen und Fabelwesen, sondern auch ein Konzert zu besuchen. Ganz nach dem Motto „I used to rule the world“ engagierte er einen Überraschungsauftritt der britischen Pop-Rock-Band Coldplay. Auch die Sängerin Carly Rae Jepsen und DJ Diplo traten auf.

(red/est)