Emojis waren gestern: WhatsApp bringt Avatare in den Messenger

Die gelben Kreise helfen bei Nachrichten, Gefühle auszudrücken. Was, wenn man selbst zu einem Emoji wird? WhatsApp zieht jetzt nach und bringt, wie Apple, eigene Avatare ins Spiel.

Von Zeichen-Symbolen bis hin zu Emojis haben das Schreiben von Textnachrichten nachhaltig verändert. SMS bekommen die Intonation, die die Absender möchten. Teils führt der Emoji-Gebrauch bei Jugendlichen zu einer ganz sonderlichen Geheimsprache. WhatsApp geht jetzt einen Schritt weiter: Künftig können sich Nutzer selbst verschicken.

Es ist bereits möglich, einen Avatar zu erstellen, um dieses als Profilbild zu nutzen. Der Vorteil: Es muss kein eigenes Foto hochgeladen werden. Der Nachrichtendienst der Facebook-Tochter lässt Avatare zu, digitale Abbilder von einem selbst. Bis zu 36 Sticker können damit erstellt werden. Außerdem gewährt WhatsApp einen Blick in die nahe Zukunft: Bei Videogesprächen kann der Avatar eingesetzt werden. Ideal für durchwachte Nächte.

Apropos: Apple hat diese Funktion für seinen Nachrichtendienst, iMessage, bereits 2020 auf der WWDC veröffentlicht. Das Prinzip ist ähnlich.

Wie man zu einem eigenen WhatsApp-Avatar kommt

In den Einstellungen gibt es direkt unter dem Profil den Menüpunkt "Avatar". Nach dem obligatorischen Hinweis, wie das neue Feature funktioniert, stimmt der Nutzer über "Los geht's" zu. In einem ersten Schritt wird die Hautfarbe ausgewählt, die der eigenen am nächsten kommt. Und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Haare und -Farbe, Körperform, Nase, Augenfarbe und -form sowie etwaiger Bartwuchs kann in all seinen Facetten übertragen werden. Mit Kleidung und Make-up kann das digitale Ich verfeinert werden. Sollte man unzufrieden sein mit dem Ergebnis, kann man jederzeit wieder zu den einzelnen Punkten zurück.

Sobald der Avatar erstellt wurde, ist er bereits einsatzfähig. Gefunden wird diese über das Symbol mit dem Viereck, das aussieht, als hätte es ein Eselsohr an der unteren rechten Seite. Schon erscheint das eigene Gesicht, wird dieses ausgewählt, erscheinen die insgesamt 36 zur Verfügung stehenden Optionen. Von Lachen, Skepsis, Verliebtheit bis hin zu einem verzweifelt Weinenden ist alles vorhanden.

Überzeugt der Avatar, kann dieser natürlich auch zum Profilbild werden, dafür einfach in den Avatar-Einstellungen "Profilbild erstellen" auswählen und das Abbild mit der gewünschten Emotion auswählen.

Das Avatar-Feature ist noch nicht vorhanden?

Ist die Funktion in den Einstellungen noch nicht sichtbar, dann sollte WhatsApp aktualisiert werden. Sollte das noch nicht zum gewünschten Erfolg bringen, dann hilft nur Geduld. Das Update wird schrittweise ausgerollt und daher kann es zu leichten Verzögerungen kommen.