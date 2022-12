Kate Winslet dreht eine HBO-Serie in Wien

Kate Winslet beid er Premiere von "Avatar - The Way of Water", in dem sie ebenfalls mitwirkte

Für die neue HBO-Miniserie „The Palace“ dient Wien als Filmkulisse, wohl dank der neuen Filmförderung. Die Hauptrolle übernimmt Kate Winslet, auch Hugh Grant spielt mit.

Im Jänner und Februar 2023 wird eine neue HBO-Miniserie in Wien gedreht, „The Palace“. Vor der Kamera stehen werden in der Hauptstadt dann auch die britischen Schauspielstars Kate Winslet, die die Hauptrolle übernimmt, und Hugh Grant (in einer Gastrolle), berichtet der „Kurier“. Der Zeitung zufolge sei die Produktion Vorbote für die internationale Anziehungskraft der neuen Filmförderung, die diese Woche im Nationalrat beschlossen werden soll.

Diese Neufassung des Filmstandortgesetzes soll bisher bestehende Förderlücken schließen und sieht vor, dass auch Serien, TV-Filme und Streaming-Produktionen berücksichtigt werden können. Das Förderprogramm ÖFI+ sieht einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von 35 Prozent der in Österreich anerkannten Herstellungskosten und Verleihvorkosten vor, davon fünf Prozent für die Berücksichtigung klimaverträglicher Produktionsstandards. Die künftig beim Österreichischen Filminstitut angesiedelte Standortförderung und die Bundeskinofilmförderung werden zusammengeführt. Inkrafttreten soll das neue Gesetz bereits mit 1. Jänner 2023, „The Palace“ hat in diesem Fall Anspruch auf Förderung.

Worum es in der Serie genau geht, hält HBO noch geheim. Aber die Geschichte spielt innerhalb von Palastmauern eines totalitären Systems und wie dieses Risse bekommt. Regisseur und ausführender Produzent ist Stephen Frears („Die Queen“). Showrunner und Drehbuchautor ist Will Tracy, der bereits für den Late-Night-Talker John Oliver schrieb sowie für die US-Serie „Succession“. Fraglich ist, ob der Titel „The Palace“ noch abgeändert wird. Regisseur Roman Polanski bringt im kommenden Jahr nämlich einen Film mit demselben Namen heraus.

Für Winslet war die Zusammenarbeit mit HBO bisher immer sehr erfolgreich, „The Palace“ ist bereits die dritte Miniserie, die sie mit dem Privatsender und Streaminganbieter dreht. Für den Fünfteiler „Mildred Pierce“ bekam sie 2011 einen Emmy, für die siebenteilige Serie „Mare of Easttown“ zehn Jahre später ebenfalls. Die Schauspielerin spielte auch in James Camerons neu ins Kino gekommenen Blockbuster „Avatar - The Way of Water“ mit.

