Auch Schlangen haben eine Klitoris

Was lange fälschlicherweise für Duftdrüsen oder eine unterentwickelte Form des Penisses gehalten wurde, wird nun als Klitoris deklariert. Dabei hat sie eine wichtige Funktion bei der Paarung inne.

In einer neuen Studie kritisierten Forschende die vergleichsweise begrenzte Erforschung weiblicher Geschlechtsorgane bei den Reptilien - und haben sie erstmals detailliert beschrieben. Schlangen haben demnach zwei einzelne Klitorisorgane, Hemiclitores, die durch die Haut an der Unterseite des Schwanzes verborgen sind. „Weibliche Genitalien werden im Vergleich zu ihren männlichen Gegenstücken auffallend oft übersehen, was unser Verständnis der sexuellen Fortpflanzung bei Wirbeltieren einschränkt“, liest es sich in der Studie.

Grund dafür könnte das „große Tabu in Bezug auf weibliche Genitalien sein“, zitiert der „Guardian“ die Hauptautorin der Studie Megan Folwell. Sie ist Doktorandin an der Universität von Adelaide. „Ich denke, es ist eine Kombination aus dem Unwissen, wonach man suchen muss, und dem Unwillen, danach zu suchen“, sagte sie.

Männliches Geschlechtsorgan bekannt

Männliche Schlangen und Eidechsen haben bekanntlich Hemipenes, ein Paar Penisse. Während der Fortpflanzung werden diese nach außen gestülpt. Einige Arten weisen zudem Häkchen und Stacheln auf ihren Penissen auf. Die Hemiclitoris wurde bis dato fälschlicherweise für eine unterentwickelte Version des Penisses gehalten, manche Forschenden deklarierten sie ebenso als Duftdrüsen. Tatsächlich sei es nicht immer einfach, sie zu finden: „Manche sind extrem winzig“, sagte Folwell dem „Guardian“.

Die im Journal „Proceedings of the Royal Society B“ veröffentlichte Studie deutet darauf hin, dass die Klitoris bei Schlangen eine funktionelle Rolle bei der Paarung einnimmt. Sie liefert ein Reizsignal und leitet die vaginale Entspannung und Befeuchtung ein. Dies könnte möglicherweise Schäden durch Häckchen und Stacheln an den Penissen verhindern.

Lust bei Schlangen

Zehn Schlangen von neuen Arten wurden für die Studie seziert, darunter eine Teppichpython, die Puffotter und die Mexikanische Mokassinschlange. Die Größen der Hemiclitores reichen demnach von weniger als einem Millimeter bis zu sieben Millimetern, bei Vipern seien sie besonders groß und muskulös. Wie auch bei Säugetieren besteht sie aus Schwellkörpern, die nach derzeitiger Annahme mit Blut anschwillt, sowie aus Nervenbündeln, die auf eine „taktile Sensibilität“ hinweisen könnten.

Die Frage, ob die Klitoris auch bei Schlangen der Lust dient, konnte in die Forschung bisher keinen Eingang finden. Den Autorinnen zufolge könnte es sich aber durchaus lohnen, dieser künftig nachzugehen.

(evdin)