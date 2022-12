Die Styria Media Group hätte nach einem Käufer für ihre Lifestyle-Magazine „Wienerin“ und „Diva“ gesucht – vergeblich. Jetzt ist mit Jahresende Schluss.

„Neues Jahr, neuer Mut!“ titelt die „Wienerin“ in ihrer aktuellen Ausgabe. Das müssen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des traditionsreichen Frauenmagazins nun selbst als Motto mit ins neue Jahr nehmen. Denn das Magazin wird – wie am Mittwoch bekannt wurde – nach 36 Jahren des Erscheinens mit Jahresende ebenso eingestellt wie das im Luxussegment angesiedelte Schwesterblatt „Diva“. Diese Ausgabe ist die letzte.

1986 vom Unternehmer und Werber Hans Schmid gegründet – damals war Marga Swoboda Chefredakteurin – positionierte sich die „Wienerin“ als Magazin für „die moderne Frau mit Anspruch, feministischem Mindset und sozialem Engagement“. Mit der Übernahme der ET Multimedia AG kamen deren Medien im Jahr 2005 – neben der „Wienerin“ und ihrem „Diva“ auch das „Wirtschaftsblatt“ – zur Styria Media Group („Kleine Zeitung“, „Presse“). Ebenso wie die „Miss“, die sich an eine jüngere Zielgruppe wendet, und von den angekündigten Maßnahmen nicht betroffen ist.

Feminismus und Finanztipps

Dass die „Wienerin“, die als Monatsmagazin im Lifestyle-Segment der Styria Media Group erschien, auf dem Prüfstand steht, wussten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwar schon länger. Dennoch sei man von der Bekanntgabe der Einstellung überrascht worden, heißt es aus der Redaktion.



In den vergangenen Jahren hatte das Magazin seinen Platz am Markt gesucht. Bereits 2020 hatte es Einsparungen beim Personal der „Wienerin“ gegeben. Es kam auch zu einem Umbau – mit einem neuen Führungsteam und anderen inhaltlichen Schwerpunkten startete die „Wienerin“ nach der Covid-bedingten Zwangspause vor allem aus wirtschaftlichen Gründen auch inhaltlich neu. Hatte man sich in den Jahren davor vor allem auch feministischen Themen gewidmet – und dazu Publikums-Events wie den „Gründerinnen“-Tag und die „Aufstand“-Konferenz ins Leben gerufen – verlagerte sich der Schwerpunkt zuletzt auf Gesundheitsthemen und Finanztipps für Frauen. Auch der Online-Auftritt wurde dahingehend überarbeitet und sollte sich vor allem auf die Themen Körper und Gesundheit stützen. Damit wollte man nicht nur thematisch neue Felder erschließen, sondern auch neue Kunden erreichen.

Mitarbeiter zur Kündigung angemeldet

Laut Media-Analyse 2021/22 hatte die „Wienerin“ eine Reichweite von 1,4 Prozent, bei den Frauen waren es 2,4 Prozent. Die „Diva“ erreichte 0,8 Prozent (bzw. 1,4 Prozent der Frauen). Zuletzt suchte die Styria nach einem Käufer für ihre Lifestyle-Medien – zu denen neben „Wienerin“ und „Diva“, auch das Onlineportal ichkoche.at gehört. Die Suche blieb für „Wienerin“ und „Diva“ erfolglos. Laut einer Aussendung der Styria Media AG werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lifestyle GmbH & Co. KG beim AMS zur Kündigung angemeldet.

(APA)