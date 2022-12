Leonie Benesch ist einer der "Shooting Stars" der Berlinale

(c) IMAGO/Future Image (IMAGO/Frederic Kern)

Als 18-Jährige spielte Bensch in "Das weiße Band" mit

Sie spielte das Kindermädchen in "Das weiße Band" und die unglückliche Greta in "Babylon Berlin": Leonie Benesch gilt als eine der spannendsten Schauspielerinnen ihrer Generation.

Die Berlinale, die heuer vom 16. bis zum 26. Februar 2023 stattfindet, hat wieder seine „Shooting Stars“ bekannt gegeben. Aus Österreich ist kein Jungstar dabei, aber aus Deutschland: die 31-jährige Leonie Benesch. Das teilte das Netzwerk European Film Promotion am Mittwoch mit.

Benesch gilt als eine der spannendsten Schauspielerinnen ihrer Generation. Die Jury zeigte sich beeindruckt von Beneschs Darstellung einer idealistischen Lehrerin in dem Film "Das Lehrerzimmer" von Regisseur Ilker Catak. "Sie zeigt eine Noblesse und Aufrichtigkeit des Charakters, die über den Schulalltag hinausgeht, und lässt das Publikum raten, was als Nächstes passieren wird", hieß es. Der Film soll im kommenden Jahr herauskommen.

Schon als 18-Jährige hatte Benesch beeindruckt: Sie spielte in dem vielfach ausgezeichneten Film "Das weiße Band" von Michael Haneke das Kindermädchen Eva, nach anfänglicher Widerstände ihrer Familie dann doch den Dorflehrer heiraten darf. Für ihre Darstellung wurde sie mit dem Young Artist Award in den USA ausgezeichnet. 2018 erhielt sie den Deutschen Schauspielpreis für ihre Rolle als unglückliche Greta Overbreck in der Serie "Babylon Berlin“, die ohne es zu wollen zur Kindsmörderin wird.

Die weiteren "Shooting Stars 2023" sind:

Joely Mbundu (Belgien)

Alina Tomnikov (Finnland)

Thorvaldur Kristjansson (Island)

Benedetta Porcaroli (Italien)

Yannick Jozefzoon (Niederlande)

Kristine Kujath Thorp (Norwegen)

Judith State (Rumänien)

Gizem Erdogan (Schweden)

Kayije Kagame (Schweiz)

