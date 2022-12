Goldene Zeiten in finanzieller Unabhängigkeit

(c) Kostiantyn - stock.adobe.com

Die innovative und sichere Altersvorsorge von deaurea: Sie bekommen sofort Kapital und behalten Ihr grundbücherliches Wohnrecht.

Eva, 76, und Reinhard, 79, leben in einem schönen Salzburger Vorort. Vor 35 Jahren haben sie ihr Haus gebaut. Gleich alles auf einer Ebene, damit schon für das Alter vorgesorgt ist. Beide hatten einen guten Job, konnten sich Grund und Haus ohne Einschränkungen leisten. In den letzten Jahren aber standen Renovierungen an. Auch eine Photovoltaikanlage sollte auf das Dach, um die stetig steigenden Energiekosten zu begrenzen.

Die höchste Teuerungsrate seit siebzig Jahren belastet das Haushaltsbudget jetzt zusätzlich. „Wir mussten wieder einen Kredit aufnehmen. Als Pensionist hat man nicht das Geld, um solche Investitionen aus der Handkassa zu bezahlen“, gesteht Reinhard. Eva vermisst die schönen Urlaube, die früher möglich waren: Japan, Nepal, Thailand. Auch Südamerika würde sie gerne noch kennenlernen. Und eine finanzielle Absicherung, sollte es einmal einer Pflege bedürfen, würde sie auch beruhigter schlafen lassen. Das Ehepaar hat keine Kinder. Der Neffe ist Arzt und hat ein gutes Auskommen.

Und so funktioniert das Modell

Eva und Reinhard haben sich für das innovative Immobilienverrentungsmodell von deaurea entschieden. „Mit deaurea können auch Sie Ihre Immobilie in guter Lage gegen finanzielle Unabhängigkeit und gesichertes Wohnrecht eintauschen“, sagt Geschäftsführerin Birgit Polster. „deaurea als finanzstarker Partner kauft österreichweit Ihr Haus oder Ihre Eigentumswohnung in guter Lage. Die Verkäufer entscheiden, ob sie zeitlich begrenzt oder lebenslang in Ihrem Eigenheim wohnen bleiben möchten, und erhalten neben dem im Grundbuch verankerten Wohnrecht auch einen von Experten bemessenen Geldbetrag, der sofort ausgezahlt wird.“

Eva und Reinhard werden den Jahreswechsel übrigens in Mexiko verbringen. „Jetzt sind wir schuldenfrei und können wieder ein angenehmes Leben mit schönen Reisen führen.“