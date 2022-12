Nie war Schwimmen so anstrengend

Warte mal, ich bin doch in einem Pilates-Studio. Warum bin ich so triefend nass?

Auf meiner Stirn formen sich Schweißperlen. Im Kollektiv bahnen sie sich ihren Weg nach unten. Zusammen ist man immer stärker, auch wir in diesem Raum hier. Sie ergießen sich nun im Sturzbach über meine Arme, den Bauch, meine Beine. Bald bin ich triefend nass. Ich schwimme förmlich. Wo bin ich?

Ich bin in einem Pilates-Studio im sechsten Wiener Bezirk. Frühmorgens habe ich mich dafür aus dem Bett gequält. Ich beginne meinen Tag ja gerne mit einer schweißtreibenden Sporteinheit. Aber diese hat es in sich. Es nennt sich „Inferno Hot Pilates“, und so fühlt es sich auch an. Ein hochintensives Intervalltraining bei rund 35 Grad und 40 Prozent Luftfeuchtigkeit. Ist es Schweiß oder ist es die Luftfeuchtigkeit, die da in Tröpfchenform an mir runterfließt? Ich weiß es nicht. Es fühlt sich in diesem Raum jedenfalls tropisch an. Dunst zieht an meinen Augen vorbei, Dschungelfeeling bei einer Außentemperatur von null Grad. Wer an die Kälte denkt, ist die Hitze weniger leid. Eine schöne Abwechslung vom kalten Grau, aber eine anstrengende.

Wir liegen wie die Sardinen auf unseren Matten, folgen den Anweisungen der Trainerin. Wir machen Liegestütz, Kniebeugen, Sit-Ups und Plank-Variationen. Dafür kaum Pausen. Wir schnappen uns die Hanteln, trainieren unseren Körper von oben bis unten durch.

Meine Muskeln brennen, das Atmen fällt schwer. Mein Herz rast. Danach werde ich mich wie neugeboren fühlen. Aber das dauert noch ein bisschen.

Wie lange noch? Man ist wie im Delirium. Beißt die Zähne zusammen und kämpft. Oft auch gegen den eigenen Kreislauf, der noch nicht ganz auf der Höhe ist. Für schwache Herzen ist das nichts. Wer durchhält, wird sich aber stark fühlen. Stark genug, um sich wieder raus in die Kälte zu wagen.

E-Mails an: barbara.schechtner@diepresse.com