Swarovski neu: „Jessica“ soll den Kristallkonzern sanieren

Mehr Umsatz, höherpreisige Produkte, mehr Effizienz, mehr Professionalität: So will Alexis Nasard den Tiroler Kristallkonzern Swarovski sanieren.

Wien. Alexis Nasard ist eine Premiere. Noch nie, seit Daniel Swarovski 1895 in Wattens in Tirol zum ersten Mal Kristalle schleifen ließ, hat ein Nicht-Familienmitglied das Unternehmen geführt. Und noch nie hat ein Geschäftsführer von Swarovski eine Pressekonferenz in Österreich nicht auf Tirolerisch, sondern auf Englisch gehalten.

Er bitte um Verständnis, meinte Nasard am Mittwoch in Wien, er könne zwar Deutsch, seine Partnerin sei sogar Kärntnerin, sicherer sei er aber im Englischen. Nicht die schlechtesten Voraussetzungen, um einen internationalen Konzern zu sanieren.

Nasard ist seit Juli dieses Jahres neuer CEO des Tiroler Kristallkonzerns. Er wurde von einem Verwaltungsrat bestellt, auf den sich zuvor die Mehrheit der 81 an Swarovski beteiligten Familienmitglieder geeinigt hatte. Hinter den Kulissen ging der Streit zwischen den verschiedenen Familienzweigen freilich weiter, ein Schiedsgericht befand sogar, dass die Neuorganisation hinfällig sei. Das betreffe aber nur die Familie, nicht die neue Führungsstruktur des Unternehmens, stellte Nasard im Gespräch mit der „Presse“ klar.