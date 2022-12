Inflation auch auf Saslong und Hahnenkamm

Die Ski-Klassiker sind bald nichts mehr wert.

Südtirol eröffnet traditionell den Klassiker-Reigen im Skiweltcup. Erst Gröden und die Saslong, die erste Abfahrt des Winters auf europäischem Boden, ausgetragen seit 1969, ein Rennen mit außergewöhnlichem Charakter und überraschenden Siegerlisten. Danach Alta Badia, der Riesentorlauf auf der Gran Risa, eines der anspruchsvollsten Skirennen überhaupt, nicht zufällig gewann es Marcel Hirscher sechs Mal in Folge.

Doch anstatt seine Klassiker zu hegen und zu pflegen, ist der Skiverband FIS gerade dabei, diesen Schatz zu verjubeln. Gleich zweimal bittet er in Gröden zur Abfahrt (heute 12 Uhr, live ORF eins, und am Samstag), gleich zweimal in Alta Badia zum Riesentorlauf. Während das Saslong-Doppel noch als Notlösung durchgeht, weil dabei eine Abfahrt aus Beaver Creek nachgeholt wird, stand die doppelte Gran Risa erneut im ursprünglichen Rennkalender. Ebenso wie im Jänner die Doppel-Abfahrt von Kitzbühel.