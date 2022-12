Welche Folgen hat der EU-Korruptionsskandal?

Geldwäsche, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung - das alles wird der mittlerweile ehemaligen Vizepräsidentin des Europaparlaments, der 44-jährigen Griechin Eva Kaili vorgeworfen. Was ist dran an den Vorwürfen? Wie genau war die Bestechung organisiert? Welche Kreise könnte der Skandal noch ziehen? Und welche Folgen könnte er für das Vertrauen in die EU haben? „Presse“ Korrespondent Oliver Grimm im Gespräch mit Christine Mayrhofer.

Gast: Oliver Grimm

Host: Anna Wallner

Interview: Christine Mayrhofer

Schnitt: Audiofunnel/Alex Weller

Mehr zum Thema:

>>> "Katar hat Reformen vollbracht und verdient Erfolg“ - Obduktion eines Skandals

>>> Katar schießt ein EU-Eigentor