Erdoğan räumt Istanbuler Bürgermeister aus dem Weg

Ein türkisches Gericht verhängte eine Haftstrafe gegen den Istanbuler Bürgermeister, Ekrem Imamoğlu. Es ist nicht das erste Mal, dass ein für die AKP gefährlicher Politiker kaltgestellt wird.

Die letzten Kommunalwahlen in der Türkei sind drei Jahre her, doch der Schmerz für die regierende AKP sitzt noch immer tief. Recep Tayyip Erdoğans Partei verlor damals die wichtigsten Zentren Istanbul und Ankara an die sozialdemokratische CHP. Die Revanche wird kommen, darin waren sich die meisten Beobachter einig.

Am Mittwoch wurde der Oberbürgermeister von Istanbul, Ekrem Imamoğlu, zu einer Haftstrafe verurteilt – zwei Jahre und sieben Monate. Beobachtern zufolge kommt das einem Politikverbot gleich; doch ist davon auszugehen, dass die Anwälte Imamoğlus Berufung einlegen werden. Seine Anhänger zeigten sich bestürzt, aber kampflustig. „Staatspräsident Imamoğlu“ ist in sozialen Medien bereits zu lesen – im nächsten Jahr finden in der Türkei Wahlen statt, und in diesem Kontext sehen Regierungskritiker auch den Prozess gegen den beliebten Bürgermeister.