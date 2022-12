Luka Modrić: In diesem Außenrist steckt noch so viel Magie

Auch wenn sich für Luka Modrić und Kroatien der Traum vom WM-Titel nicht erfüllt, hat er unaufgeregt einmal mehr sein Können demonstriert. Passqualität und Frisur sind auch mit 37 Jahren unverändert, Fans dürfen deshalb auf eine Verlängerung bis zur EM 2024 hoffen.

Doha. Der Respekt der gegnerischen Fans zählt zu den höchsten Auszeichnungen, die sich ein Fußballer erarbeiten kann. Wenn also Argentiniens lautstarker Anhang noch im Rausch der von Lionel Messi angeführten Halbfinal-Gala sich auch für einen Mann im kroatischen Trikot erhebt und Applaus spendet, dann spricht daraus ehrliche Anerkennung. Und die hat sich Luka Modrić auch bei dieser WM in Katar verdient, bei der er Kroatien nach der Vizeweltmeisterschaft 2018 am Samstag noch bis auf Platz drei führen kann.

Ob danach Schluss ist, wollte Modrić nach der Halbfinalniederlage noch nicht verraten. „Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Wir haben eine Bronzemedaille zu gewinnen“, sagte der 37-Jährige. In den Wochen zuvor ließ er allerdings anklingen, dass man auf eine Verlängerung bis zur EM 2024 hoffen darf. „Ich werde spielen, bis Kroatien etwas Wichtiges gewinnt – oder mich ein Besserer verdrängt.“