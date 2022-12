Warum Peru immer tiefer im Chaos versinkt

Die neue Präsidentin, Dina Boluarte, brachte kein Ende der Dauerkrise in Lima. Im Gegenteil. Nun bedrohen die politischen Wirren auch die wirtschaftliche Stabilität.

Als Dina Boluarte vor einer Woche die Amtsschärpe der peruanischen Präsidentschaft übergestreift bekam, hofften viele auf ein Ende der Dauerkrise in Lima. Doch das genaue Gegenteil trat ein. Proteste gegen die Festnahme das vormaligen Präsidenten Pedro Castillo haben sich über einen Großteil Perus ausgebreitet. Demonstranten haben Straßen blockiert, Brände gelegt und sogar Flughäfen besetzt. Sieben Menschen, zumeist Jugendliche, sind ums Leben gekommen. Nun hat der Verteidigungsminister am Dienstag den Streitkräften des Landes befohlen, die kritische Infrastruktur zu beschützen.

Die Unruhen begannen, nachdem Castillo am 7. Dezember das Parlament auflösen wollte und in Folge von seiner eigenen Leibwache verhaftet wurde. Gegen die Proteste im Landesinneren gingen schlecht ausgebildete Polizisten mit übertriebener Gewalt vor, so wie das in Südamerika seit Jahrhunderten geschieht, wann immer sich Arme gegen die Macht von Großbauern oder Bergbaukonzernen auflehnten. Allerdings gibt es heute Smart Phones und W-LAN. Alsbald landeten Bilder der Exzesse in den sozialen Netzwerken, wo sich die Empörung multiplizierte und neue Proteste anfachte.