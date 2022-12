Warum grasende Kühe der Artenvielfalt gut tun

Landwirtschaft ist einer der belastenden Faktoren für die Artenvielfalt. Auf der Biodiversitäts-Konferenz in Montreal wird Nachhaltigkeit gefordert – Wissenschaftler legen detailliert dar, was konkret gemeint ist.

„Flurbereinigungen“, Monokulturen, Chemie auf dem Acker und Kunstdünger: Das ist der Mix, der große Teile der herkömmlichen Landwirtschaft prägt, der Artenvielfalt zusetzt und sie zurückdrängt. Kevin Hicks, Wissenschaftler des Stockholm Umwelt Institut in der Abteilung für Umwelt und Geographie der University of York hat sich mit dem zentralen Element der konventionellen Landwirtschaft auseinandergesetzt: dem Stickstoff. Der spielt dabei eine zentrale Rolle.

Stickstoff belastet das System vor allem über zwei Schienen – einerseits über die Abgase, die etwa durch landwirtschaftliche Fahrzeuge und Energiegewinnung in die Luft geblasen werden, und andererseits über den Kunstdünger. Die Auswirkungen sind auf allen Ebenen festzustellen: Stickstoff verschlechtert die Treibhausgas-Bilanz, knabbert an der Ozonschicht in der Stratosphäre und trägt gleichzeitig zur Bildung des bodennahen Reizgases Ozon bei. Der Boden wird saurer, das Grundwasser belastet und das Gleichgewicht der Gewässer – Flüsse, Seen, Meere – mit einem Übermaß an Nährstoffen überlastet.