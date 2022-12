Ein Staat wird zur rauchfreien Zone

Das Parlament in Wellington beschloss ein weltweit recht einzigartiges Gesetz, das die Altersgrenze zum Kauf von Tabak stufenweise über Jahrzehnte anhebt und letztlich zum Totalverbot werden wird.

Der Pazifikstaat Neuseeland (fünf Millionen Einwohner) ist auf dem besten Weg, eine komplett rauchfreie Nation zu werden: Das Parlament verabschiedete am Dienstag ein radikales Gesetz, wonach Menschen, die seit 1. Jänner 2009 geboren worden sind, keine klassischen Tabakwaren wie Zigaretten und Zigarren mehr kaufen dürfen. Damit steigt die Altersgrenze dafür stetig und wird irgendwann zum faktischen Totalverbot: Anno 2050 etwa muss man beweisen, dass man mindestens 41 Jahre alt ist, um Zigaretten zu kaufen. Gegen 2080 können wirklich nur mehr Senioren Chesterfield und Co. kaufen. Irgendwann ist dann wirklich Schluss (sofern das Gesetz so lange bestehen bleibt, der Zeitgeist kann sich ja ändern). Das aktuell geltende Mindestalter von 18 Jahren zum Tabakkauf bleibt vorerst bestehen.

Das Gesetz nimmt nicht ausdrücklich auf Ausländer Bezug, doch legt der Wortlaut nahe, dass es auch etwa für Touristen gilt. Die Labour-Regierung, die es mithilfe der Grünen und der Maori-Partei durchbrachte, will den Tabak freilich noch schneller austreiben und das Land bis 2025 weitgehend rauchfrei machen. Daher wird auch die Nikotinmenge in Tabakwaren verringert und die Zahl der Verkaufsstellen extrem reduziert, nämlich bis Ende 2023 von etwa 6000 auf nur 600 lizenzierte Läden.

Weltweit haben es Raucher nur im Himalaya-Königreich Bhutan schwerer: Dort ist Handel mit Tabakwaren illegal und Rauchen de facto nur noch in den eigenen vier Wänden und speziellen Raucherzonen in Bars und Hotels möglich.