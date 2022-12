Dorfer und Düringer: "Noch immer derselbe Maturantenschmäh"

Ingenieur Breitfuß (Düringer) und Herr Weber (Dorfer) sind jetzt in Frühpension: Am Sonntag auf ORF 1.

20 Jahre nach dem Ende von „MA 2412“ bringen Alfred Dorfer und Roland Düringer ihre Figuren zurück ins Fernsehen: ein Gespräch über alternde Clowns und Beamtentum beim ORF.

Zwanzig Jahre lang war es still um die beiden Beamten Mike Weber und Ingenieur Breitfuß. Wobei, nicht wirklich: Zwar endete 2002 die Produktion der ORF-Sitcom „MA 2412“, die die Kabarettisten Alfred Dorfer und Roland Düringer gemeinsam mit Regisseur Harald Sicheritz geschaffen hatten. Ausgestrahlt wurden die Folgen aber noch lang: Insgesamt 471 Mal, rechnete die ORF-Programmchefin Stefanie Groiss-Horowitz jüngst vor. In die Neuauflage „Weber und Breitfuß“ steckt sie entsprechend hohe Erwartungen: „Ihr seid unsere Christkindln“, sagte sie zu Dorfer und Düringer. Die beiden schrieben zwei neue Spezialfolgen, die sich nun nicht mehr um das fiktive Amt für Weihnachtsdekoration drehen, sondern ganz um ihre zwei Figuren, die jetzt in Frühpension sind – und weder mit- noch ohneeinander können.

Die Presse: Sitzen Sie oft gemeinsam im Kaffeehaus?

Alfred Dorfer: Niemals.

Roland Düringer: Na, niemals ist ein Blödsinn. Einmal sind wir im Kaffeehaus gesessen – vor ein paar Jahren in Linz. Und das war der Startschuss für dieses Projekt.

Dorfer: Da stand eine Schülergruppe, Buben von einer HTL, die wollten ein Foto und haben gesagt, sie sind große „MA 2412“-Fans. Und ich hab gesagt: Das geht sich vom Alter her nicht aus! Da haben wir zum ersten Mal verstanden, dass „MA 2412“ offenbar etwas ist, was – so wie „Muttertag“ – über Generationen weitergegeben wird.

Hat sich Ihr Humor inzwischen verändert?

Düringer: (Lachend auf Dorfer zeigend) Er ist leider sehr unlustig geworden.

Dorfer: Ich bin einfach reifer geworden!

Düringer: Reif heißt, dass man bald fault. So ist das bei Äpfeln auch . . . Na, es ist eigentlich gleich geblieben. Es ist fast erschreckend, dass er jetzt – als älterer Herr – noch immer denselben Maturantenschmäh hat.

Auch die Herren Breitfuß und Weber sind gealtert. Interessanterweise trägt Weber jetzt einen grauen Vokuhila, während das Toupet von Breitfuß farblich noch kräftiger geworden ist.