Medikamente: Fehlt uns etwas?

Warum Kinderärzte Alarm schlagen und Apotheker beruhigen und woran es liegt, wenn Antibiotika oder Inhalationssprays plötzlich aus sind.

Wie schlimm ist es? Fragt man Peter Voitl, Obmann der Bundesfachgruppe Kinder-und Jugendheilkunde der Ärztekammer, dann ist die Lage seit Anfang November „sehr dramatisch“. Just in den Kinderarztpraxen, in denen wegen der Infektionswellen (Influenza, Respiratorisches Synzytial Virus, Covid) ein „Ausnahmezustand“ herrsche, fehlten oft die nötigen Medikamente: „Ich habe den Vormittag damit verbracht, Sultanol aufzutreiben“, sagt Voitl. Sultanol ist ein Inhalationsspray, der die Atemwege erweitert, und eines jener Präparate, die beim Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (BASG) derzeit als „nicht verfügbar“ gelistet sind.



Das Problem bei Kindern sei, so Voitl, dass man nicht so leicht auf ein anderes Medikament ausweichen könne: Einerseits weil manche Alternativen für Kinder nicht zugelassen sind, andererseits weil die Darreichungsformen nicht passt – etwa bei Cortison für die Atemwege: „Erwachsene können ein Pulver inhalieren, ein kleines Kind braucht einen Spray.“ Mitunter müsse er Kinder ins Spital schicken, dort sei man besser ausgestattet oder könne intravenöse Cortison-Präparate „vernebeln“.



Aber auch bei Präparaten für erwachsenen Patienten gibt es Mängel. Die Wiener Allgemeinmedizinerin Naghme Kamaleyan-Schmied sagt: „Heute hatte ich vier Patienten, bei denen ich die Medikamente umstellen musste, weil ein Präparat fehlt.“ Gerade für ältere Patienten sei es verwirrend, wenn sie statt dem gewohnten Kombinationspräparat zwei einzelne nehmen müssten.



Weniger dramatisch ist, die Lage in den Spitälern, wenn man vom Wiener Gesundheitsverbund ausgeht. „Auch wenn nicht alle Präparate, die wir nutzen,lieferbar sind, gibt es bisher für alles Alternativen“, so eine Sprecherin.