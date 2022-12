Traumfinale dieser Fußball-WM: Mbappé gegen Messi

Marokko war für Frankreich im Halbfinale in Wahrheit nur für 4:42-Minuten lang eine Prüfung. Theo Hernandéz und Kolo Muani schossen die Equipe Tricolore beim 2:0-Sieg ins Glück. Gegen Messis Argentinier geht es im Finale um Pokal, Historie – und vor allem die Zahl drei.

Die Fußball-WM in Katar hat ihr Traumfinale. Am Sonntag trifft Titelverteidiger Frankreich auf Argentinien, die besten Offensiv-Teams dieses Turniers ermitteln den Weltmeister. Für die Equipe Tricolore, die sich im Halbfinale beim 2:0 gegen die Überraschung aus Marokko keine Blöße gab, geht es um den dritten Triumph nach 1998 und 2018. Frankreich strebt als drittes Team nach Italien (1938) und Brasilien (1962) die Titelverteidigung an. Auch die Albiceleste hat diesen Dreier im Visier: 1978 und 1986 war man bereits Champion.

Es geht zudem um Lionel Messis ersten WM-Triumph. Ob ihm Kylian Mbappé, sein Klubkollege bei Paris SG, den Vortritt lassen wird? Gastgeber Katar wird es gleich sein – ein PSG-Star gewinnt, und damit hat auch das Emirat am Persischen Golf nach 64 WM-Spielen, indirekt, die Hand am Pokal.