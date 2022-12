Offener Brief von Marcel Ciolacu

An Herrn Karl Nehammer, Bundeskanzler der Republik Österreich.

Verehrter Bundeskanzler,

durch Ihre Entscheidung wurde 19 Millionen rumänischen Bürgern ihr legitimes Recht vorenthalten, Teil des Schengen-Raumes zu sein. Wenn Ihre Stimme korrekt gewesen wäre, müsste sich Rumänien heute gemeinsam mit ganz Europa in einem Reigen der Brüderlichkeit freuen.

Denn wir sind genauso Europäer wie Österreicher. Wir teilen die selben Werte und Bestrebungen und die österreichischen Unternehmen machen seit Jahren sehr gute Geschäfte in Rumänien. Und vergessen Sie nicht, wir stehen an der vordersten Front mit Russland, also achten wir sehr genau auf unsere Grenzen. Sie müssen es mit eigenen Augen sehen, Karl Nehammer! Sie müssen nach Rumänien kommen, um sich selbst von den Bemühungen meines Landes und meines Volkes zu überzeugen. Sie müssen sehen, wie es ist, im Krieg mit Russland an vorderster Front

der Verteidigung Europas zu stehen. Sehen, was Hunderte von Kilometern gemeinsame Grenze mit der Ukraine und der Republik Moldau bedeuten. Sehen, wie wir Hunderte von Tausenden von Flüchtlingen aufgenommen haben, die meisten von ihnen Mütter mit Kindern, die vor dem Tod fliehen. Sehen, wie wir Millionen Tonnen Getreide auf rumänischen Straßen und durch den Hafen von Constanța transportieren. Sehen, wie wir Energie bereitgestellt haben, damit unsere Brüder jenseits der Grenze nicht vor Kälte frieren, wozu Putin sie verdammt hat!

Sie müssen nach Rumänien kommen, um sich davon zu überzeugen, dass die Österreicher den Weihnachtsmarkt in Wien in Ruhe genießen können auch weil Rumänien und seine Nato-Verbündeten Tag und Nacht für die Sicherheit und Stabilität dieser Region arbeiten. Österreich ist auch dank Rumänien sicher, Karl Nehammer!

Ich lade Sie zusammen mit dem Innenminister nach Rumänien ein. Sehen Sie sich all die Bemühungen an, die mein Land in dieser Zeit unternommen hat! Wahrheit und Gerechtigkeit sind auf unserer Seite und sie werden sich immer durchsetzen!

Wir warten auf Sie in Rumänien, Karl Nehammer!