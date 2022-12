Auf Trüffelsuche im Piemont

Die Dürre wirkt sich im Piemont auf Trüffel und Wein aus. Wer sich für Kulinarik begeistern kann, wird hier trotzdem immer fündig werden.

Vicky steckt ihre Nase in die Erde und beginnt dann zu buddeln. Es ist das vierte Mal, dass der deutsche Pinscher heute unter den Haselnusssträuchern in Barolo im Piemont fündig wird. Ihr Herrchen, Giovanni Monchiero, lässt sie so lang graben, bis ihre Vorderpfoten auf eine Knolle stoßen. „Krk, krk, krk!“, ahmt er das Geräusch nach, auf das sich jeder, der sich regelmäßig auf Trüffeljagd begibt, lernt zu sensibilisieren. Weiter darf der Hund nicht graben, sonst beschädigt er die Trüffel und diese verliert an Wert. Zwei- oder dreimal am Tag geht Monchiero dieselbe Route mit seinen beiden Hunden Vicky und Lady.

Giovanni Monchiero leitet die Universität der Trüffelhunde in Langhe. beigestellt

Trüffeln wachsen oft immer wieder unter denselben Bäumen. Die Hunde nehmen ihren Geruch für gewöhnlich nur dann wahr, wenn sie reif werden, und das kann sich innerhalb von Stunden ändern. Im Piemont hat die Trüffelsuche Tradition, die weiße Alba-Trüffel zählt zu den teuersten Varianten weltweit. Dass dafür besonders gutes Marketing verantwortlich ist, versucht man hier gar nicht zu leugnen. Vielmehr verehrt man den Unternehmer und „Trüffelkönig“ Giacomo Morra, der vor knapp 100 Jahren das Potenzial der Knolle erkannte, sie in den internationalen Markt einführte, an Prominente schickte und diese damit ablichten ließ.