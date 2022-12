Ukrainische Firma übernimmt die Marke Alufix

Das Unternehmen Biosphere produziert in Rumänien, Estland und der Ukraine. Jobs in Österreich bringt die Übernahme der Marke aber nicht zurück.

Das ukrainische Unternehmen Biosphere übernimmt die Markenrechte des niederösterreichischen Folienherstellers Alufix, der im März zugesperrt hatte. Jobs in Österreich bringt das aber nicht zurück. Die Übernahme umfasse die geistigen Eigentumsrechte für die Marke Alufix, eine Produktionsstätte in Rumänien sowie vier Handelsniederlassungen in Europa, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Die Biosphere Corporation ist ein ukrainisches Unternehmen und nach eigener Angabe "einer der Marktführer in der Herstellung und im Vertrieb von Haushalts- und Hygieneprodukten in Ost-, Zentral- und Nordeuropa, den baltischen Staaten und Zentralasien". Sie produziert in Rumänien, Estland und der Ukraine.

(APA)