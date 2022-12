3G-Regel in Spitälern und Pflegeheimen endet morgen

Bestehen bleibt die FFP2-Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher. Bundesländer und Gesundheitseinrichtungen dürfen aber eigenständige Verschärfungen veranlassen.

Ab Freitag, den 16. Dezember, dürfen Mitarbeiter und Besucher wieder ohne einen 3G-Nachweis Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime betreten. Das gab Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) per Aussendung am Donnerstag bekannt und kündigte zugleich eine entsprechende Novelle der geltenden Covid-19-Maßnahmenverordnung an. Aufrecht bleibt allerdings die Pflicht, beim Betreten der Gebäude eine FFP2-Maske zu tragen.

Und: Die Möglichkeit, dass die Bundesländer bzw. die jeweiligen Gesundheitseinrichtungen eigenständige Regelungen, bleibt ebenfalls erhalten. Das bedeutet: Vereinzelt könnte die 3G-Pflicht beibehalten werden oder wiedereingeführt werden - unabhängig vom Bund.

Begründet wird die Lockerung mit der aktuellen Situation in den Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen. Dort würde eine Mischung verschiedener Viruserkrankungen auftreten, neben Corona beispielsweise auch die Influenza. "Nur die FFP2-Maske schützt die Patientinnen und Patienten wirksam vor den derzeit grassierenden Viruserkrankungen. Ein 3G-Nachweis ist in dieser Situation nicht mehr zielführend", betont Rauch.

Zudem sei die Verpflichtung, sich über Monate laufend zu testen, um arbeiten zu dürfen, eine Belastung für das Personal. "Deshalb hält das Gesundheitsministerium das Auslaufen der 3G-Regel für geboten", heißt es aus dem Ministerium. Die neue Regelung gilt vorerst bis 28. Februar.

(Red.)