Tiroler Firma MK Illumination trotzt Energiekrise mit Umsatzrekord

Der Umsatz des Unternehmens lag bei 160 Millionen Euro. Zu den Kunden des Deko-Leuchten-Herstellers zählen auch berühmte Luxuskaufhäuser sowie die Rockefeller Group.

Der auf dekorative Beleuchtungen spezialisierte Hersteller "MK Illumination" mit Sitz in Innsbruck hat heuer mit 160 Millionen Euro einen neuen Umsatzrekord erzielt. Das Plus gegenüber dem Jahr zuvor (2021: 140 Millionen Euro) betrug 14 Prozent, teilte das Unternehmen der Austria Presse Agentur mit. Damit habe man "herausfordernden Zeiten" getrotzt, sprachen die Verantwortlichen das Thema Energiekrise an.

Das deutliche Wachstum unterstreiche die "Bedeutung von Licht für die Stimmung von Menschen rund um den Globus", hieß es. In den Heimmärkten sei es gelungen, die Umsätze stabil zu halten. Und weltweit habe man starke Zuwächse in Skandinavien, den USA, Mexiko, den Emiraten, Saudiarabien oder der Türkei verzeichnet.

Zudem verwiesen die Verantwortlichen auf Prestige-Aufträge in New York: So habe man nicht nur für die berühmten Luxus-Kaufhäuser von Cartier, Macy's, Van Cleef & Arpels, oder Saks Fifth Avenue neue Blickfänge kreiert, sondern auch für die Wolkenkratzer von General Motors - dem 767 Fifth Avenue, oder dem 1221 Avenue of the Americas. Außerdem zähle die Rockefeller Group mit ihren markanten und bekannten Gebäuden seit vielen Jahren zur Kundenliste des Tiroler Unternehmens.

Trotz "all seiner positiven Strahlkraft" dürfe festliche Beleuchtung nicht zulasten unseres Klimas gehen, erklärt MK Illumination-Chef Klaus Mark. Der höchste CO₂-Ausstoß bei festlicher Beleuchtung passiere in der Produktion und dank LED-Technologie nicht in der Nutzungsphase - weshalb das Einsparungspotenzial bei Letzterem nur mehr gering sei. Umso länger also die Produkte zum Einsatz kommen, umso weniger belastend sei dies für die Umwelt.

Positiv entwickelt sich indes offenbar auch der Personalstand: Die Anzahl der Mitarbeiter habe von 970 auf 1050 erhöht werden können.

(APA)