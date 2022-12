DJ der „Ellen DeGeneres Show“ ist tot

Der DJ, Choreograf und TV-Produzent Stephen Boss, bekannt als „Twitch“, ist im Alter von 40 Jahren gestorben. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder.

DJ Stephan „Twitch“ Boss ist, DJ und Choreograf der „Ellen DeGeneres Show“, ist tot. Dies teilte die Los Angeles County Gerichtsmedizin mit, seine Frau Allison Holker Boss bestätigte die Nachricht vom Tod gegenüber „CNN“. Stephan Boss wurde 40 Jahre alt und hinterlässt neben seiner Ehefrau auch drei Kinder, 14, sechs und drei Jahre alt.

Aus dem online einsehbaren Bericht geht hervor, dass der DJ und TV-Produzent tot in einem Hotelzimmer aufgefunden wurde, es handle sich demnach um einen Suizid. US-Medien berichteten, dass seine Frau zuvor die Polizei alarmiert habe, da Boss ohne sein Auto das Haus verlassen habe, was sehr ungewöhnlich für ihn sei. Kurz darauf fand man seine Leiche.

„Rückgrat unserer Familie“

Gegenüber dem US-Medium „CNN“ bekundete Boss' Ehefrau ihre Trauer: „Mit schwerstem Herzen muss ich mitteilen, dass mein Mann Stephen uns verlassen hat. Stephen hat jeden Raum, den er betrat, zum Leuchten gebracht. Er hat Familie, Freunde und Gemeinschaft über alles geschätzt.“ Es sei ihm wichtig gewesen, stets Liebe und Licht zu verbreiten, fügte die 43-Jährige hinzu. „Er war das Rückgrat unserer Familie, der beste Vater und Mann und eine Inspiration für seine Fans.“

Sie bat um Privatsphäre für sich und ihre Kinder. „Ich bin mir sicher, dass kein Tag vergehen wird, an dem wir sein Andenken nicht ehren werden. Wir bitten darum, dass diese schwierige Zeit für mich und vor allem für unsere drei Kinder vertraulich behandelt wird.“

Erst vor wenigen Tagen feierte das Paar seinen neunten Hochzeitstag, sein letzter Instagram-Post zeigt das Paar tanzend vor dem geschmückten Weihnachtsbaum. In den sozialen Kanälen werden aktuell jede Menge Beileidsbekundungen ausgesprochen.

Beruflicher Werdegang

Im Jahr 2014 startete Boss als DJ und Choreograf bei der Talksendung „Ellen DeGeneres Show“ und hielt diesen Posten bis zum Ende der Show in diesem Jahr inne. Seit 2020 war er zudem Produzent der Show. Zuvor erlangte er durch die Tanzsendung „So you think you can dance“ Bekanntheit, bei der er zusammen mit seiner Frau den zweiten Platz belegte. 2017 präsentieren die beiden in gemeinsamer Sache die Dokuserie „Disney's Fairy Tale Weddings“.

p>Es gibt eine Reihe Hilfseinrichtungen und Anlaufstellen für Menschen in akuten Krisensituationen. Unter www.suizid-praevention.gv.at findet man Notrufnummern und Erste Hilfe bei Suizidgedanken. Telefonische Hilfe gibt es auch bei: Kriseninterventionszentrum (Mo-Fr 10-17 Uhr): 01/406 95 95, kriseninterventionszentrum.at

Rat und Hilfe bei Suizidgefahr 0810/97 71 55

Psychiatrische Soforthilfe (0-24 Uhr): 01/313 30

Sozialpsychiatrischer Notdienst 01/310 87 79

Telefonseelsorge (0-24 Uhr, kostenlos): 142

Rat auf Draht (0-24 Uhr, für Kinder & Jugendliche): 147

Gesprächs- und Verhaltenstipps: bittelebe.at Hilfe für Menschen mit Suizidgedanken und Angehörige bietet auch der noch recht junge Verein „Bleib bei uns“. www.bleibbeiuns.at

(red)