Bald Dreiergipfel Erdoğan/Putin/Assad?

Der russische Präsident hat einen diesbezüglichen Vorschlag seines türkischen Amtskollegen begrüßt. Mit Assads Teilnahme würde man den syrischen Machthaber praktisch aus der Isolation holen.

Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, hat sich offenbar für ein gemeinsames Treffen mit dem russischen Präsidenten, Wladimir Putin, und dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad ausgesprochen. Putin habe den Vorschlag begrüßt, sagte Erdoğan laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Donnerstag. Dem sollten aber noch Treffen auf Ebene der Geheimdienste, Außenminister und Verteidigungsminister vorgeschaltet sein.

Die Türkei hatte unter Erdoğan die diplomatischen Beziehungen zu Damaskus im Zusammenhang mit dem dortigen Bürgerkrieg, der 2011 ausgebrochen war, aufgekündigt. Erdoğan hatte in der Vergangenheit Assad etwa einen „Mörder" genannt, zuletzt aber den Willen zur Wiederannäherung geäußert. Das wohl auch aus realpolitischen Gründen: Nach mehr als elf Jahren Bürgerkrieg in Syrien kontrollieren Assads Regierungstruppen wieder mehr als zwei Drittel des Landes, und die Lage ist dort recht stabil. Nur noch nördliche Randzonen des Landes, dessen Nordostecke und eine kleine Wüstenzone an der Grenze zu Jordanien werden von kurdischen und diversen Oppositionsmilizen, türkischen und US-Truppen kontrolliert.

Der syrische Machthaber (57) wird vor allem von Russland und dem Iran unterstützt und verdankt ihnen den Machterhalt, nachdem er in der Anfangsphase des Bürgerkriegs durchaus dem Ende nahe schien.

Die Türkei hat zuletzt angekündigt, die von ihr beherrschten Puffergebiete in Nordsyrien ausweiten zu wollen. Ankara geht derzeit mit einer weiteren Welle von Luftangriffen in weitgehend von der syrischen Kurdenmiliz YPG kontrollierten Gebieten vor.

Assad und Putin in Moskau, Herbst 2021. via REUTERS

(DPA)