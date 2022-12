"Verzettelt": EVN-Chefs geraten unter Beschuss

Die EVN sei schlecht geführt, undurchsichtig und könnte viel mehr wert sein, kritisiert der Investor Klaus Umek und fordert eine Überprüfung der bisherigen Strategie.

Wien/Maria Enzersdorf. Am Donnerstag präsentierte der niederösterreichische Energieversorger EVN eine eher ernüchternde Jahresbilanz. In einer Zeit, in der andere Stromkonzerne Rekordgewinne schreiben, hievte die EVN zwar den Umsatz auf vier Milliarden Euro, ihr Gewinn aber schrumpfte um 35,6 Prozent auf 209,6 Millionen Euro. Vor allem die höheren Beschaffungskosten während der Energiekrise hätten sich in der Bilanz bemerkbar gemacht, hieß es. Die Anleger waren damit sichtlich nicht zufrieden: Trotz der Ankündigung, gleich viel Dividende auszuschütten, wie im Jahr zuvor, verlor die Aktie im Tagesverlauf über fünf Prozent an Wert.

Aber all das ist letztlich Nebensache, verglichen mit dem Wirbel, der dem niederösterreichischen Landesversorger noch bevorstehen könnte: Am Mittwoch landete nämlich ein Brief des Investors Klaus Umek bei den Mitgliedern des EVN-Aufsichtsrats sowie bei Konzernboss Stefan Szyszkowitz und Finanzvorstand Franz Mittermayer. Und darin nahm sich der Gründer des Londoner Hedgefonds Petrus Advisers kein Blatt vor den Mund.

Das Unternehmen sei schlecht geführt und werde an der Börse deshalb deutlich unter seinem Wert geschlagen, machte der Kleinaktionär (unter drei Prozent) seinem Ärger über die schwache Performance der EVN Luft. Ziehe man den Wert von EVNs 12,6-Prozent-Beteiligung am Verbund in Höhe von 3,7 Milliarden Euro von der EVN-Marktkapitalisierung von 3,2 Milliarden Euro ab, ergebe sich ein negativer Wert von rund 500 Millionen Euro für alle Geschäftsfelder der EVN, heißt es im Schreiben.

Der EVN-Gewinn vor Steuern und Abschreibungen von 754,8 Millionen Euro werde vom Markt „als wertlos eingestuft und Ihre Arbeit als stille Last beurteilt“, warnte Umek die Vertreter der beiden Hauptaktionäre, das Land Niederösterreich (51 Prozent) und die Wiener Stadtwerke (28,4 Prozent). Dabei stehe die EVN im Zentrum des grünen Booms rund um die Energiewende und müsste „gut geführt, einer der größten ATX-Titel werden“.