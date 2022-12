Das Gute in schlechten Zeiten

(c) IMAGO/SEPA.Media (IMAGO/Martin Juen)

Die Wirtschaft stagniert nicht völlig, es gibt 2023 sogar einen Reallohn- zuwachs – manches kann man in der Krise auch positiv sehen. Aber nicht alles.

Man muss in Zeiten wie diesen das Positive suchen und es betonen. Also: Es könnte wirtschaftlich noch viel schlimmer sein. In Deutschland etwa, wo das Instituts für Weltwirtschaft jetzt ein kleines Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) vorhersagen. Um 0,3 Prozent werde die Wirtschaft 2023 zulegen – im Gegensatz zur Prognose im September, wo man noch von einem Rückgang von 0,7 Prozent ausgegangen ist.

In Österreich waren IHS und Wifo immer zuversichtlicher und bestätigten am Donnerstag ein Wachstum von 0,3 bzw. 0,4 Prozent. Das ist nicht viel – übertrieben formuliert genügt es, dass der Finanzminister niest, und aus dem Wachstum wird eine Stagnation. Aber Stand Donnerstag ist es ein leichtes Plus – und das sehen wir jetzt einmal positiv, wenn wir die Inflation außer Acht lassen (sie soll 2023 bei „nur“ – sehr dicke Anführungszeichen – 6,5 bis 6,7 Prozent liegen).