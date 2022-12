Putins zornigster Kritiker Igor Girkin läuft frei herum

Hardliner wie Igor Girkin gelten als kontrollierbar. Dem Kreml nützen sie (noch).

Moskau/Wien. Als Igor Girkin vor ein paar Wochen in den Donbass aufbrach, wollte er Ordnung an der Front schaffen. Als „Freiwilliger“. „Seit 14. Oktober in der aktiven Armee“, meldete er damals. Seine Fans waren begeistert.

Girkin war schon einmal dort. 2014. Damals entfachte er in Moskaus Auftrag einen Krieg. Mit einer Handvoll Bewaffneter überfiel der Russe, ein Ex-Geheimdienstoffizier, die Donbass-Stadt Slowjansk. Er habe den „Auslöser zum Krieg gedrückt“, brüstete er sich später. Sein Terrorregime als Kommandant von Slowjansk machte ihn, der schon in den Konflikten in Transnistrien und Tschetschenien mitmischte, berühmt-berüchtigt. Später wurde er Oberbefehlshaber der Donezker Separatisten.

Girkin gilt als hauptverantwortlich für den MH17-Abschuss und wurde in absentia zu lebenslanger Haft verurteilt. In ultranationalistischen Kreisen erlangte der Mann, der sowohl dem Stalinismus als auch dem Monarchismus zugetan ist, damals schon große Popularität. Bisweilen machte er in Umfragen Putin Konkurrenz. Schließlich verschwand er aus Donezk und tauchte in Moskau wieder auf. Was wie eine Entmachtung aussah, könnte ihn gerettet haben: Anders als viele Kommandanten der ersten Stunde, die mysteriösen Anschlägen zum Opfer fielen, überlebte er unbeschadet.