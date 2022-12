Das Veto-Chaos bringt uns in Asylfragen nicht weiter

Migration. Die Schengen-Erweiterung zeigt einmal mehr, dass das Thema Asyl in Österreich oft Spielball parteipolitischer Interessen wird.

Die Autorin: Dr. Pamela Rendi-Wagner (* 7. Mai 1971) ist Medizinerin und Politikerin, seit 24. November 2018 ist sie als Bundesparteivorsitzende der SPÖ die erste Frau an der Spitze der Partei. Zuvor war sie von März 2017 bis November 2017 Ministerin für Gesundheit und Frauen.

Die innenpolitische Debatte ist seit Tagen vom Veto Österreichs gegen den Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengenraum geprägt. Während von grüner Seite dazu wenig zu hören ist, verteidigen die ÖVP-Regierungsmitglieder das Veto wortreich. Es sei kein Veto, sondern ein „Hilferuf“, sagte dazu Außenminister Alexander Schallenberg.

Diese Aussage bringt das Scheitern der Asyl- und Migrationspolitik der Bundesregierung in den vergangenen Jahren auf den Punkt. Denn was sagt dieser Satz eigentlich aus? Dass die Bundesregierung es in all den Jahren nicht geschafft hat, auf EU-Ebene eine ernsthafte Debatte über ein neues, funktionierendes Asyl- und Migrationssystem anzustoßen. Und dass es die Regierung in den vergangenen Monaten nicht einmal geschafft hat, Lösungen für Bulgarien und Rumänien beim Thema Schengen-Erweiterung zu finden.