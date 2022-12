Breite Streuung ist bei Geldanlage jetzt wichtiger denn je

(c) Getty Images (Siegfried Layda)

Die jüngsten Korrekturen an den Anleihemärkten bieten Experten zufolge einen interessanten Einstieg. Konservative Mischfonds nutzen zusätzliche Chancen etwa mit Aktien.

Wien. Das aktuelle Börsenjahr bleibt turbulent, viele Aktienmärkte haben teilweise kräftig korrigiert. Selbst solide Anleihen blieben von den Rücksetzern nicht verschont und boten heuer erstmals seit vielen Jahren keinen sicheren Hafen in einem diversifizierten Portfolio. Der Grund dafür liegt in der steigenden Inflation und der damit eingeläuteten Zinswende. Neue Anleihen sind dann nämlich höher verzinst, weshalb bestehende – geringer verzinste – Bonds an Wert verlieren.

Das Schlimmste dürfte auf den Anleihemärkten inzwischen aber ausgestanden sein, meinen Experten. Die Korrekturen könnten damit sogar wieder interessante Kaufchancen bieten, ein Umstand, der nicht unterschätzt werden sollte. Da die Papiere zu niedrigeren Preisen gehandelt werden, kommen Anleger umso günstiger an die jährlichen Coupons heran und lukrieren unter dem Strich eine höhere Rendite. Bei deutschen zehnjährigen Bundesanleihen etwa lag die Rendite zuletzt bei rund 1,9 Prozent, bei jenen aus den USA bei rund 3,5 Prozent.