Ukraine bereitet sich auf Winteroffensive vor Melitopol vor

In der südöstlichen Oblast Saporischschja bahnt sich allen Indizien zufolge ein Stoß von Norden über die Großstadt Melitopol ans Asowsche Meer an. Die Russen dürften das ahnen. Oder ist's eine Finte?

So viele Waffen hat das ukrainische Städtchen Hulaj-Pole das letzte Mal vor 101 Jahren gesehen, als die Rote Armee die aufmüpfigen ukrainischen Bauern unter dem Anarchistenführer Nestor Machno bekriegte. Seit Wochen zieht diesmal das ukrainische Heer ohne viel Aufhebens Einheiten in der endlosen Steppe zwischen Saporoschschja und Donezk im Südosten zusammen, ausgerechnet wieder in Hulaj-Pole. Denn hier verläuft seit März eine bisher eher ruhige Front zwischen den von Kiew gehaltenen Gebieten im Norden und dem russisch besetzten Küstenstreifen am Asowschen Meer.

Doch mit der Ruhe ist es nun dahin: Am Donnerstag haben die Russen Hulaj-Pole beschossen, das regionale Landwirtschaftszentrum mit seinen gut 13.000 Einwohnern vor der Invasion. Sie wollen die Ukrainer bei ihrer Truppenkonzentration stören. Das Städtchen ist seit Mai weitgehend ausgestorben. „Nur ganz wenige alte Leute harren in den Kellern ohne fließendes Wasser und Strom aus", erzählt Wasyl, der ehemalige Volksschullehrer, am Telefon.