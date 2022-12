Artenvielfalt: Verwässerter Text vor der Schlussrunde

(c) imago images/Wolfgang Simlinger (via www.imago-images.de)

Wie viel Schutz der Artenvielfalt ist gut genug? Diese Frage wollen 111 Minister beantworten, die nun die entscheidenden Tage auf der Biodiversitäts-Konferenz in Montreal gestalten werden. Der Vergleich der anfänglichen mit der derzeitigen Version des Schlussdokuments zeigt, wo die Knackpunkte liegen.

Die Konferenz der Vertragsstaaten, welche die 1992 beschlossene Konvention zum Schutz der Artenvielfalt in nationales Recht übernommen haben, versucht derzeit in Montreal, eine Rahmenvereinbarung zu beschließen. Die soll sicherstellen, dass – und in Teilbereichen: wie – bis 2030 der Schwund der Artenvielfalt gestoppt und der Trend umgekehrt wird.

Im Vordergrund stehen vor allem zwei Hebel: Einerseits die Absicht, dass in den kommenden Jahren in jedem Land 30 Prozent der Fläche und auch 30 Prozent der Meere unter Schutz gestellt werden. Der zweite Hebel ist das Geld: Hier geht es in erster Linie einmal darum, jene Aber-Milliarden an Förderungen zu stoppen, die den Schwund der Arten weiter antreiben. Und dann ist auch jenes Geld ein Thema, mit dem ermöglicht wird, vor allem die Wirtschaft so umzustellen, dass Maßnahmen zur Artenvielfalt finanziert werden kann.

All das soll in die „Global Biodiversity Framework“ gepackt werden – der Text dieses Schlussdouments umfasst mehr als 20 Seiten und ist noch voller eckiger Klammern – Formulierungen also, über dies es noch keinen Konsens gibt. Die Rahmenvereinbarung bedarf der Einstimmigkeit aller Vertragsstaaten.

Die USA haben lediglich Beobachterstatus, zumal die USA die Konvention zwar unterschrieben, sie aber nicht ratifiziert haben. Als ranghöchste Teilnehmerin aus den USA ist Monica Medina, Assistant Secretary of State für Ozeane und internationale Umwelt- und Wissenschafts-Angelegenheiten, angesagt.

Der Vergleich zwischen dem Papier zu Beginn der Konferenz vor zehn Tagen und dem letzten bekanntgegebenen „Non-paper on item 9A“ von Mittwoch früh zeigt auf, welche Bruchlinien bestehen. Dies springt bereits bei den unterschiedlichen Formulierungen des ersten Absatzes ins Auge.

In der „non paper“-Version wird die Bedeutung der Biodiversität abgeschwächt, in dem ein Hinweis ersatzlos gestrichen worden ist: „Mehr als die Hälfte des Bruttonationalprodukts hängt von Biodiversität und gesunden Ökosystemen ab.“ Und bei Darlegung des Zwecks der Rahmenvereinbarung ist die Bestimmung aus dem Wording geflogen, die gefordert hat, die Haftung von Verursachern des Artenschwunds zu vergrößern.

Bei den fundamentalen Grundsätzen der Framework ist die Passage über die Rechte der indigenen Bevölkerungen (etwa im Amazonas-Gebiet) ordentlich eingedampft worden. Ursprünglich wurde ein konkretes Wording verlangt - nämlich, dass bei der Umsetzung der Framework die „traditionellen Rechte“ der Indigenen „gesichert werden, inklusive ihrer Rechte über Land und Territorien, die sie traditionell bewohnen“. Das wurde gestrichen, und auch der Bezug auf die „genetischen Ressourcen“, an deren Verwertung Konzerne vitales Interesse haben.

In Bezug auf Menschenrechte heißt es in der Erstversion, dass die Rahmenvereinbarung „Menschenrechte und das Recht auf eine saubere, sichere und nachhaltige Umwelt anerkennt“, während sich die Letztversion etwas anders liest: Die Umsetzung der Framework „soll“ einer „menschenrechts-basierten Annäherug folgen“. Die Forderung nach besserem Zugang zu Bildung für Mädchen und Frauen ist deutlich abgeschwächt worden.

Die Formulierungen zu den einzelnen Zielen, um die Forderungen in konkrete Umsetzungsschritte zu zerlegen, sind eine regelrechte Wüste von eckigen Klammern und Verweisen. Sie wurde zwar etwas ausgesiebt, sind in den wesentlichen Punkten aber nach wie vor offen. Auch hier sind die Umweltminister gefordert.

