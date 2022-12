Schüler stürzt in Panik vor Krampus über Geländer

Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden.

In einem Gymnasium im Salzkammergut dürfte ein Schüler offenbar in Panik wegen eines Krampusumzuges über ein Geländer im dritten Stock geklettert und in den zweiten Stock gestürzt sein. Der 13-Jährige erlitt schwere Verletzungen und musste ins Spital gebracht werden, bestätigte ein Sprecherin der Bildungsdirektion einen Online-Bericht der „Krone“.

Die genauen Umstände des tragischen Unfalls werden derzeit noch

erhoben. Der Vorfall ereignete sich bereits am 5. Dezember: Schüler waren als Krampusse verkleidet, in Begleitung von Lehrern, auf den Gängen im Gymnasium unterwegs. Es sei vereinbart gewesen, dass die Türen zu den Klassenräumen offen standen. Nur wer wollte, konnte sich den Krampusumzug anschauen, die Klassenzimmer seien tabu gewesen, gab die Sprecherin der Bildungsdirektion die Vereinbarung wieder.

Warum der 13-Jährige die Klasse verließ und ins Stiegenhaus rannte, war noch unklar. Der Teenager sei anscheinend aus Angst über das Geländer geklettert und dann abgestürzt. Dabei soll er sich laut "Krone" den Ellenbogen zertrümmert, Finger verletzt und die Nase gebrochen haben. Am Donnerstag sei der Schüler dann wieder in der Schule gewesen.

