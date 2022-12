Warum ÖBB-Nachtzüge unpünktlich sind und kaum Geld einbringen

Zugfahren erlebt eine Renaissance, was sich besonders im ÖBB-Nachtverkehr zeigt. Teils übersteigt die Nachfrage das Angebot. 29 Linien gibt es bereits, der Ausbau läuft. Dahinter stehen hohe Kosten und eine aufwendige Logistik.

Pünktlich schaffte man es nicht – 40 Minuten verspätet fuhr der Nachtzug aus La Spezia am Dienstag gegen 9.20 Uhr in den Wiener Hauptbahnhof ein. Er war der Erste seiner Art, und für die ÖBB war es ein kleines Großereignis: Sonntagabend hatte der Nightjet erstmals Wien Richtung Ligurien verlassen. Zur Verabschiedung kam Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne), in Genua empfing der Vorstand der italienischen Staatsbahn Trenitalia. „Der Weitblick der ÖBB hat sich ausgezahlt“, lobte Gewessler, die sich selbst eine „Heavy Userin“ nennt, die Bahn zum Abschied.

Dieser Weitblick erschließt sich im Rückblick. Es war der 7. Oktober 2016, und die ÖBB machten Schlagzeilen: Die Deutsche Bahn wollte raus aus dem Nachtzuggeschäft, die österreichische Staatsbahn kündigte an, fast die Hälfte des Geschäfts zu übernehmen. Sechs neue Nachtverbindungen nahmen die ÖBB in ihren Fahrplan auf. Der Nightjet sollte auf insgesamt 15 Strecken fahren, 40 Mio. Euro sollten investiert werden.