Erst Eis, dann Tod: Hier sind die USA bis heute barbarisch

Wüssten wir nicht, dass sie existiert - würden wir an die Existenz dieser Tötungspraxis glauben, wenn uns jemand davon erzählte - im Jahr 2022? Hinrichtungskammer in Terre Haute, Indiana.

In wesentlicher Hinsicht war ein österreichischer Erzherzog 1786 viel aufgeklärter als dieses Land.

Zwei Schweinskoteletts, panierte Okras, gebackene Süßkartoffel, Pillsbury Grands-Gebäck mit Butter und Sirup, Pfirsich-Cobbler (ein traditionelles Dessert) mit Vanilleeis und Eistee: Das war die Henkersmahlzeit des 58-jährigen Thomas Loden. Verspeist am Mittwoch, dem 14. Dezember, in Mississippi vor seiner Hinrichtung wegen Mordes an einer 16-Jährigen.

Eine schreckliche Hinrichtungswelle soll derzeit die iranische Protestbewegung brechen. Soll man da überhaupt von der anhaltenden staatlichen Tötungspraxis in den USA reden? Ich meine, nur umso mehr.