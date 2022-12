Hat die Inflation unsere Kreativität gelähmt? Sind die Schweizer diverser, als wir dachten? Und warum scheuen Amerikaner die Gasbeleuchtung? Erhellendes zu den Wörtern von 2022.

Wenn das Geld weniger wert wird, gefriert der grantige Schmäh der Österreicher, und übrig bleibt nur ein freudloses Faktum: die Inflation, unser Wort des Jahres 2022. Vorbei die Zeiten, als eine „Willkommenskultur“ für Flüchtlinge „situationselastisch“ in Abwehrhaltung umschlug. Was betont gute Menschen zum „Fremdschämen“ verleitete, den späteren „Schweigekanzler“ und „Schattenkanzler“ Kurz aber zur Idee, die Mittelmeer-Route zu schließen, was sein Vorgänger Kern für einen „Vollholler“ hielt. Diese siegreichen Vokabeln aus dem vergangenen Jahrzehnt hatten Charme und Pfiff. Heute misst sich unsere miese Befindlichkeit nur noch in Teuerungsraten. Die Inflation als Jahreswort verbindet uns übrigens mit den Bulgaren, was auf eine Schicksalsgemeinschaft hindeutet, die wir aber in Sachen Schengen störrisch negieren.

Keine Leidensgenossen sind die unverschämt reichen Schweizer: Ihr unverschämt starker Franken schützt sie vor dem Gespenst der Geldentwertung. Angst haben aber auch sie, vor einer „Strommangellage“, dem helvetischen Pendant für den Energieengpass. Ertönt dieses bürokratische Ungetüm von Wort, schlottern den Deutschschweizern die Knie. Vor dem drohenden Ungemach bunkern sie Taschenlampen und Wolldecken. Auf die Straße gehen hingegen ihre frankophonen Landsleute, kämpferisch und mit erhobenen Fäusten: „boycotter“ lautet die Devise des Jahres in der Romandie. Der Geist der Revolution weht über den Jura von Frankreich herüber. Schuld an der Mangellage ist doch ein Kriegsherr im Kreml! Also „fraternité“ mit den Überfallenen, „liberté“ für die Ukraine und „boycotter“ für russischen Kaviar (und Katar)!